Mac mini M4 diventa una console portatile: ecco come ci è riuscito un creator

Trasformare un Mac mini in una console portatile è possibile. A dimostrarlo è stato Chris Cheng di Shring Solutions, sebbene il procedimento sia stato tutt'altro che semplice. In sostanza, ha utilizzato un Mac mini M4 ed è riuscito a trasformarlo in un dispositivo con tanto di trackpad, tastiera, schermo touch e batteria integrata. Ecco come ha fatto.

Un cyberdeck portatile

Il Mac mini M4 non è stato toccato, quindi l'hardware originale è rimasto invariato. Tuttavia, grazie a una custodia stampata in 3D ha potuto inserire il computer come se fosse una sorta di cartuccia dello SNES.

La custodia

Ha poi utilizzato un display touch da 7 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e una tastiera retroilluminata con tanto di trackpad. Complessivamente le dimensioni sono di 17,6 cm per l'altezza e 17,2 in larghezza, con uno spessore che però raggiunge i 5,7 cm, quindi non è esattamente l'emblema della tascabilità.

Il dispositivo

Il funzionamento è interamente a batteria, quindi è possibile - a detta di Cheng - riprodurre continuamente video per circa sei ore. Se poi volete una sorta di Nintendo Switch sotto testosterone, potete piazzare i Joy-Con ai lati del marchingegno.

I Joy-Con si possono agganciare ai lati

Con questi potrete controllare anche il cursore e utilizzarli come se fossero un vero e proprio mouse, nonché ovviamente per giocare o per creare scorciatoie personalizzate. Ovviamente non sono mancati diversi ostacoli per completare il progetto, tra problemi tecnici e di assemblaggio. Il video condiviso da Cheng mostra l'intero procedimento e tutti i materiali utilizzati, nonché una serie di benchmark.