Mac mini M4 diventa una console portatile: ecco come ci è riuscito un creator

Trasformare un Mac mini in una console portatile è possibile. A dimostrarlo è stato Chris Cheng di Shring Solutions, sebbene il procedimento sia stato tutt'altro che semplice. In sostanza, ha utilizzato un Mac mini M4 ed è riuscito a trasformarlo in un dispositivo con tanto di trackpad, tastiera, schermo touch e batteria integrata. Ecco come ha fatto.
Un cyberdeck portatile
Il Mac mini M4 non è stato toccato, quindi l'hardware originale è rimasto invariato. Tuttavia, grazie a una custodia stampata in 3D ha potuto inserire il computer come se fosse una sorta di cartuccia dello SNES.
Ha poi utilizzato un display touch da 7 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e una tastiera retroilluminata con tanto di trackpad. Complessivamente le dimensioni sono di 17,6 cm per l'altezza e 17,2 in larghezza, con uno spessore che però raggiunge i 5,7 cm, quindi non è esattamente l'emblema della tascabilità.
Il funzionamento è interamente a batteria, quindi è possibile - a detta di Cheng - riprodurre continuamente video per circa sei ore. Se poi volete una sorta di Nintendo Switch sotto testosterone, potete piazzare i Joy-Con ai lati del marchingegno.
Con questi potrete controllare anche il cursore e utilizzarli come se fossero un vero e proprio mouse, nonché ovviamente per giocare o per creare scorciatoie personalizzate. Ovviamente non sono mancati diversi ostacoli per completare il progetto, tra problemi tecnici e di assemblaggio. Il video condiviso da Cheng mostra l'intero procedimento e tutti i materiali utilizzati, nonché una serie di benchmark.
Un progetto particolare
Insomma, questo progetto dimostra come sia possibile combinare dispositivi e componenti differenti per dare vita a qualcosa di completamente nuovo e originale. Non si tratta certamente di una soluzione particolarmente pratica, soprattutto considerando le dimensioni e il peso del dispositivo, sia per giocare che per l'utilizzo quotidiano.
Il risultato finale, però, è senza dubbio curioso e mostra come un po' di creatività e ingegno possano trasformare un semplice Mac mini in un dispositivo completamente diverso da quello pensato da Apple.