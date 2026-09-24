Stranger Than Heaven presenta i suoi personaggi, da Yu Shirota a Snoop Dogg

SEGA e RGG Studio hanno diffuso nuove informazioni sul cast di Stranger Than Heaven , mostrando diversi dei personaggi che accompagneranno Makoto Daito nel corso della storia. Il gioco è descritto come una saga action adventure ambientata nell'arco di 50 anni, con una vicenda che segue le vicende del protagonista e le persone incontrate nel suo percorso.

I personaggi

Daito, interpretato da Yu Shirota, è un uomo metà giapponese e metà americano che, dopo aver subito persecuzioni negli Stati Uniti, decide di partire verso il Giappone. Durante il viaggio incontra Yu Shinjo, interpretato da Dean Fujioka, giovane metà giapponese e metà britannico che si trova in una situazione simile. I due decidono di restare insieme per affrontare le difficoltà della nuova vita. Shinjo viene descritto come lucido e particolarmente astuto, spesso capace di anticipare le mosse di Daito.

Orpheus è un mercante giramondo interpretato da Snoop Dogg, che gestisce un'attività commerciale che non opera proprio nella legalità. Dopo aver scoperto Daito nascosto sulla propria nave, gli insegna le difficoltà della vita in Giappone e riconosce il suo talento musicale.

La musica rappresenta infatti uno degli elementi ricorrenti nel cast. Takashi, interpretato da Satoshi Fujihara, è un fratello giurato di Daito e un pianista di talento: l'incontro con lui riaccende nel protagonista la passione per la musica. Suzy Day, interpretata dalla cantante Tori Kelly, è invece una giovane artista che sogna di affermarsi nel mondo dello spettacolo e che, dopo aver incontrato Daito, inizia la propria ascesa professionale. Keiko Shirai, interpretata dalla cantante giapponese Ado, viene invece descritta come la diva dell'Osaka durante il periodo bellico.

Il cast comprende numerosi personaggi legati alla criminalità organizzata e al mondo degli affari. Heigo Yashima è un mercante e capo di Kokura che ha costruito la propria fortuna attraverso il commercio, mentre Tadashi Hataoka, interpretato da Takashi Ukaji, è uno yakuza di Kokura descritto come arrogante e violento. Genzo Iwaki, interpretato da Bunta Sugawara e doppiato da Ukaji, è invece il grande boss di Kure, dotato di una notevole influenza. Tetsuya Hama, interpretato da Yasukaze Motomiya, è un giovane yakuza di Kure e braccio destro di Iwaki.

Tra gli altri personaggi figurano Tae Matsumoto (Moeka Hoshi), cameriera di un caffè di Kokura e amante di un membro della yakuza; Kiyoshi Otsuru (Tokuma Nishioka), un anziano elegante dall'autorità evidente; Takeo Godai (Takaya Kuroda), artigiano esperto e uomo di poche parole; e Suekichi (Kouhei Tsuji), fratello giurato di Daito, spensierato ma affidabile nei momenti importanti.

Completano il cast The Veiled Stranger, interpretato da Cordell Broadus, un uomo presente nel Giappone del dopoguerra; Amaru, interpretato da Tupac Shakur, un uomo che vive nascosto nel Paese; e Kimura (Daisuke Shiba), lavoratore di un nightclub di Kamurocho dal carattere tranquillo.

Stranger Than Heaven sarà disponibile dal 15 gennaio 2027 su PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC tramite Steam e Microsoft Store. Il gioco sarà inoltre incluso nel catalogo Game Pass.