Stranger Than Heaven, abbiamo provato il sistema di combattimento alla Gamescom

Alla Gamescom abbiamo avuto una doppia opportunità per scoprire qualcosa di più del gioco in uscita su PC, PlayStation 5 e Xbox Series il prossimo 15 gennaio. Da una parte abbiamo testato una demo incentrata esclusivamente sul sistema di combattimento. Dall'altra, abbiamo avuto l'opportunità di intervistare Hiroyuki Sakamoto e Mikinobu Abe , rispettivamente producer e director del gioco.

Sarà principalmente questo il perno di un'esperienza che si affiderà ad una struttura ampiamente nota ai fan della prima ora di Yakuza, tra combattimenti di strada, l'esplorazione di contesti urbani ricchi di attività e la carriera del protagonista nel mondo della musica tutta da costruire.

L'idea di un grande viaggio attraverso cinquant'anni di vita del protagonista , che inevitabilmente si intreccia e si confonde con la storia del Giappone, dal 1915 al 1965, è una premessa sufficientemente stuzzicante, che traccia una strada solo raramente percorsa da altri videogiochi, spesso limitati ad un unico tempo e luogo.

Un sistema di combattimento rude e fisico

Non è facile vivisezionare il proprio progetto, cercando la sezione migliore o più significativa da dare in pasto a un'orda di giornalisti e addetti ai lavori accorsi allo stand, desiderosi di saperne di più. Per un gioco come Stranger Than Heaven, dove le qualità risiederanno principalmente nella trama, nell'atmosfera in generale e nella varietà delle attività proposte, è ancora più complesso comprimere un'esperienza significativa in una demo che non duri più di una ventina di minuti.



La premessa è d'obbligo perché, pur comprendendo appieno la scelta compiuta da RGG Studio, siamo rimasti lievemente delusi quando ci siamo accorti che la nostra prova si sarebbe limitata a tre arene in cui combattere e sconfiggere diversi manipoli di malintenzionati.

La prima di queste sezioni era ambientata nel primo spaccato di vita del giovane Makoto Daito, nella Fukuoka del 1915. Non c'era davvero modo di esplorare alcunché, ma il primissimo impatto con il gioco ci ha comunque soddisfatti. Lo scenario era dettagliato, con personaggi ed elementi di vita quotidiana disseminati tutt'intorno. Non abbiamo avuto la sensazione di trovarci al centro di un'ambientazione particolarmente vibrante e piena di vita, ma al momento non ci sentiamo di sbilanciarci in questo senso, vista la natura della demo.

Il passare del tempo si palesa chiaramente nello scenario, ma ovviamente anche sulla pelle del protagonista che, in quest'immagine, è un giovane appena arrivato in Giappone

Compiuti i pochi passi consentiti nell'unica direzione possibile, siamo stati accolti da uno sparuto gruppo di nemici, solo alcuni dei quali armati di spranghe e coltelli. Abbiamo così potuto saggiare le qualità del sistema di combattimento, sperimentandolo direttamente sul campo. Come ormai noto, la particolarità consiste nella gestione degli attacchi di Makoto tramite dorsali e trigger: la coppia di sinistra controlla i colpi leggeri e pesanti sferrati con il lato sinistro del corpo, mentre quella di destra fa lo stesso con il lato opposto.

Con nostra piacevole sorpresa, il sistema funziona alla grande e si dimostra estremamente intuitivo. Ce ne siamo resi conto immediatamente, quando siamo riusciti a parare un colpo proveniente dal lato sinistro, mentre con un gancio abbiamo centrato un avversario alla nostra destra. Oppure quando siamo riusciti ad alternare con estrema naturalezza fendenti con il coltello stretto nella mano sinistra a potenti montanti sferrati con la destra. Nonostante qualche incertezza qui e lì nella concatenazione di qualche animazione, questo primo contatto ha messo subito in mostra tutto il potenziale della fase offensiva di Stranger Than Heaven. Il gioco incentiva ad adattarsi alla situazione, a combattere in maniera creativa e a gestire più avversari contemporaneamente, anche perché i nemici non si fanno alcun problema ad assalirvi tutti insieme, senza aspettare diligentemente il proprio turno.

Subendo ferite da armi da taglio, vedrete gli abiti di Makoto impregnarsi di sangue

La situazione si è fatta più complicata, e lievemente più controversa, nella seconda arena di scontro, ambientata nella Hiroshima del 1929. Questa volta ad attenderci c'era un gruppo ancora più nutrito di sgherri, capitanati da un omaccione armato di katana. La difesa è così diventata importante almeno quanto l'attacco, evidenziando qualche limite del sistema di controllo.

La già citata parata, tanto per cominciare, può assumere due forme diverse. Quella a una mano espone parte del corpo ed è insufficiente contro gli attacchi più potenti. Quella a due mani offre invece una protezione maggiore, ma consuma un indicatore che, una volta svuotato, lascia il protagonista, e allo stesso modo i nemici, inerme per diversi istanti. Non manca la schivata, che più di ogni altra meccanica mette però in mostra una certa macchinosità di fondo. Durante la nostra prova, abbiamo notato come si attivasse con un pizzico di ritardo, dando poi luogo ad un'animazione innaturalmente prolungata, lasciando il personaggio fin troppo a lungo in balia del nemico quando eseguita con il tempismo sbagliato.

In termini grafici il gioco non ci ha sbalorditi, ma ha indubbiamente stile da vendere

Non è necessariamente una sbavatura. L'intento degli sviluppatori, palpabile anche nella fase offensiva, è creare un sistema di combattimento quanto mai fisico e pesante, in cui ogni errore si paga caro. Il problema, semmai, si innesca considerando anche la telecamera, fin troppo ravvicinata alla spalla di Makoto Daito. Quando lo schermo si riempie di nemici, infatti, non è semplicissimo tenerli tutti sotto controllo. La telecamera troppo ravvicinata, combinata con una schivata dal recupero piuttosto lento, può innescare situazioni in cui ci si ritrova fin troppo a lungo inermi, alla mercé delle sfuriate avversarie.

Questo limite del sistema di combattimento si è fatto molto meno evidente nell'ultima parte della demo, ambientata nell'Osaka del 1943. Ad attenderci, in questo caso, un unico nemico armato di spada e capace di rapidissimi attacchi. Questo scontro uno contro uno, in tutto e per tutto una battaglia con un boss, ha evidenziato quanto possa diventare tecnico il sistema di combattimento in situazioni simili. Parare con tempismo consuma la barra della parata del nemico. Schivare al momento giusto disinnesca una pericolosa combo. Capire quando è il momento di attaccare è fondamentale per non ritrovarsi a menare l'aria e subire un devastante contrattacco alle spalle. Ci abbiamo messo un paio di tentativi, lo ammettiamo, ma interiorizzati gli schemi offensivi del nemico, siamo stati in grado di prosciugare la sua generosa barra della vita contrattaccando dopo aver aperto la sua difesa.



Attaccare a testa bassa non è mai la soluzione più giusta

Avremmo voluto vedere altro di Stranger Than Heaven? Assolutamente sì. Ne siamo usciti delusi da questa prova? Assolutamente no, nonostante qualche minuscola titubanza. Alcune animazioni hanno bisogno di una limata, l'inquadratura ci sembra fin troppo ravvicinata per permettere di leggere con chiarezza il posizionamento dei nemici intorno al personaggio. Piccole problematiche che, tuttavia, potrebbero impallidire quando potremo valutare il gioco nella sua interezza e scoprire anche tutte le altre qualità che questa demo non ha potuto mostrarci.