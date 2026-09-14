Stranger Than Heaven presenta Yu Shinjo, la trama si ispira a quella di Sanctuary?

Il nuovo trailer di Stranger Than Heaven presenta Yu Shinjo, un personaggio centrale del gioco e un vecchio amico del protagonista, Makoto Daito, che come lui si è imbarcato clandestinamente per iniziare una nuova vita in Giappone.

Arrivati nel paese senza un soldo e in maniera illegale, i due hanno poi fatto strada, seppure in ambiti molto diversi, raggiungendo un livello di potere e influenza che inizialmente potevano solo sognare, e facendo in modo che la società li accettasse a costo di rivoluzionarla.

Ebbene, questo rapporto così solido, come quello tra fratelli, sembra suggerire che la trama di Stranger Than Heaven abbia tratto ispirazione da Sanctuary, il manga di Buronson e Ryoichi Ikegami, pubblicato nella prima metà degli anni '90 anche in Italia.

Chiaramente se arrivasse la conferma che Daito si è costruito un nome nel mondo della malavita e Shinjo sia diventato un importante politico, avremmo una corrispondenza esatta per un materiale di riferimento senza dubbio molto interessante.