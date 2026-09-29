Stranger Than Heaven presenta la Kokura del 1915 e le sue attività

SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio hanno pubblicato un nuovo trailer del gameplay di Stranger Than Heaven per presentare la Kokura del 1915, una città appartenente alla prefettura di Fukuoka che si pone come una delle ambientazioni che avremo modo di visitare durante la campagna del gioco.

All'epoca del suo arrivo a Kokura, Makoto Daito era ancora molto giovane e non parlava neppure il giapponese, dunque l'impatto con questo luogo non è stato affatto semplice per lui, che ha dovuto improvvisamente confrontarsi con una cultura differente dalla sua e con una società piena di discriminazione e pregiudizi.

Il protagonista di Stranger Than Heaven, tuttavia, non si è dato per vinto e si è impegnato per integrarsi al meglio delle sue possibilità, scoprendo pian piano le peculiarità di Kokura e dei suoi abitanti nel tentativo di realizzare il proprio sogno: ottenere il potere necessario per cambiare le cose.

Come abbiamo avuto modo di raccontarvi qualche giorno fa, infatti, la trama del nuovo titolo sviluppato da Ryu Ga Gotoku Studio sembra ispirarsi a quella di Sanctuary, un manga scritto da Buronson (l'autore di Hokuto no Ken) e disegnato da Ryoichi Ikegami (Crying Freeman).