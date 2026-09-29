Stranger Than Heaven presenta la Kokura del 1915 e le sue attività

SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio hanno pubblicato un nuovo trailer del gameplay di Stranger Than Heaven per presentare la Kokura del 1915, una città appartenente alla prefettura di Fukuoka che si pone come una delle ambientazioni che avremo modo di visitare durante la campagna del gioco.
All'epoca del suo arrivo a Kokura, Makoto Daito era ancora molto giovane e non parlava neppure il giapponese, dunque l'impatto con questo luogo non è stato affatto semplice per lui, che ha dovuto improvvisamente confrontarsi con una cultura differente dalla sua e con una società piena di discriminazione e pregiudizi.
Il protagonista di Stranger Than Heaven, tuttavia, non si è dato per vinto e si è impegnato per integrarsi al meglio delle sue possibilità, scoprendo pian piano le peculiarità di Kokura e dei suoi abitanti nel tentativo di realizzare il proprio sogno: ottenere il potere necessario per cambiare le cose.
Come abbiamo avuto modo di raccontarvi qualche giorno fa, infatti, la trama del nuovo titolo sviluppato da Ryu Ga Gotoku Studio sembra ispirarsi a quella di Sanctuary, un manga scritto da Buronson (l'autore di Hokuto no Ken) e disegnato da Ryoichi Ikegami (Crying Freeman).
Una città moderna ma anche tradizionale
Come sappiamo, la storia di Stranger Than Heaven si svolgerà in quattro differenti città e in altrettante epoche, e Kokura si presenta fin da subito come un luogo a metà fra modernità e tradizione, in cui architetture classiche si contrappongono a un'industrializzazione aggressiva, rappresentata dalla comparsa delle acciaierie.
Avremo la possibilità di esplorare lo scenario liberamente, sia a piedi che a bordo di un tram, fermandoci presso ristoranti o bancarelle per consumare un pasto oppure visitando negozi di armi, farmacie e altre attività commerciali per procurarci ciò che ci serve.
In maniera del tutto simile alla serie Yakuza / Like a Dragon, in giro per Kokura troveremo diversi passatempi che spesso implicano sfide fisiche: gare di braccio di ferro, gioco del coltello o magari una partita a menko con la possibilità di collezionarne le carte.
Potremo infine comportarci da turisti e scattare delle foto della città, chiaramente con una macchina che riflette la tecnologia dei primi del Novecento e richiede un pizzico di abilità per essere utilizzata in maniera appropriata.
Un prequel di Yakuza
Stranger Than Heaven si è rivelato essere un ambizioso prequel di Yakuza ed è probabile che la storia di Daito possa intrecciarsi con le origini del Clan Tojo, la potentissima organizzazione mafiosa di cui faceva parte Kazuma Kiryu e che opera principalmente nel quartiere fittizio di Kamurocho, in quel di Tokyo.
Quanti e quali riferimenti a Like a Dragon troveremo all'interno della campagna del nuovo gioco realizzato da Ryu Ga Gotoku Studio? Lo scopriremo il prossimo 15 gennaio, quando Stranger Than Heaven farà il proprio debutto su PC, PS5 e Xbox Series X|S, in quest'ultimo caso senza costi aggiuntivi per gli abbonati a Xbox Game Pass.