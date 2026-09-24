Stranger Than Heaven "resuscita" Tupac in modo "rispettoso" e senza usare l'IA

La dichiarazione di RGG Studio

Prima di tutto, RGG Studio ha dichiarato: "La presenza di Tupac nei panni del personaggio Amaru in Stranger Than Heaven è resa possibile grazie all'autorizzazione e alla costante supervisione della sua fondazione, Amaru Entertainment."

Ha continuato poi affermando: "RGG Studio sta affrontando questa integrazione con il massimo rispetto per la sua eredità artistica, curando ogni singolo dettaglio in stretta collaborazione e senza l'uso dell'IA, incluso il suo character design basato su fotografie e filmati d'archivio. Ulteriori dettagli relativi al suo ruolo verranno svelati in seguito."

Ricordiamo infine che Stranger Than Heaven supera 1 milione di liste dei desideri ed è il gioco più desiderato di sempre di RGG Studio.