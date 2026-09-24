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Sega e Atlus saranno al Lucca Comics & Games con Alien Isolation 2, Persona 4 Revival e Stranger Than Heaven

Sega e Atlus saranno presenti al Lucca Comics & Games 2026 con tre titoli di punta: Alien Isolation 2, Persona 4 Revival e Stranger Than Heaven, accompagnati da demo, panel e attività speciali.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   24/09/2026
Lo Xenomorpho di Alien: Isolation 2
Persona 4 Revival
Persona 4 Revival
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Plaion ha annunciato la partecipazione di Sega e Atlus al Lucca Comics & Games 2026, dove dal 28 ottobre al 1 novembre il catalogo delle due case giapponesi prenderà vita all'interno della Casermetta San Paolino, trasformata per l'occasione in un punto di riferimento per tutti gli appassionati.

Durante l'evento, i visitatori potranno provare in anteprima nazionale tre dei titoli più attesi del momento. Il primo è Alien: Isolation 2, il ritorno dell'iconico survival horror sci-fi di Creative Assembly. Ci sarà poi Stranger Than Heaven, il nuovo gioco d'azione e avventura di RGG Studio ambientato in cinque città e epoche del Giappone moderno e caratterizzato da un sistema di combattimento brutale e in continua evoluzione. Infine, sarà presente anche Persona 4 Revival, il remake di uno dei JRPG più amati di sempre, completamente ripensato per l'era moderna.

Anche Metaphor: ReFantazio e lo staff di Alien Isolation 2

La presenza di Alien: Isolation 2 sarà ulteriormente arricchita dalla partecipazione degli sviluppatori. Al Hope, Creative Director, e Ana Sopikova, Art Director, saranno protagonisti di un panel dedicato in cui illustreranno la genesi del progetto e approfondiranno gameplay e struttura del sequel. L'incontro si terrà al Cinema Astra, mentre la sessione meet & greet con i fan avrà luogo al Paladediche presso Palazzo Ducale il 31 ottobre 2026. Gli orari definitivi saranno comunicati prossimamente e l'accesso sarà gratuito per tutti i possessori di biglietto, fino a esaurimento posti.

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Le novità non si fermano qui. Grazie a una collaborazione con Nintendo, Sega e Atlus offriranno ai visitatori anche la possibilità di provare Metaphor: ReFantazio su Nintendo Switch 2, in una demo esclusiva disponibile presso la Casermetta. Plaion, Sega e Atlus saranno presenti per tutta la durata dell'evento con postazioni di gioco e altre iniziative che verranno svelate nei prossimi giorni.

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