Lucca Comics & Games 2026 Legacy: al via la vendita dei biglietti per l’edizione del 60° anniversario

Si aperta stamani la biglietteria di Lucca Comics & Games 2026 - LEGACY , l'edizione del 60° anniversario della manifestazione. Da oggi è possibile acquistare biglietti giornalieri e abbonamenti per partecipare alla kermesse, in programma dal 28 ottobre al 1° novembre , fino al raggiungimento del limite massimo di 80.000 ingressi al giorno.

Per accedere alle aree a pagamento del festival è necessario esibire il braccialetto . I welcome desk saranno cinque, aperti dal 28 ottobre al 1° novembre, dalle 6:30 alle 18:30. Il baluardo San Regolo aprirà in anticipo il 27 ottobre, dalle 16:00 alle 19:00. Chi possiede abbonamenti o biglietti per più giornate potrà ritirare tutti i braccialetti in un'unica volta. Chi ha scelto la spedizione a casa non dovrà passare dai welcome desk.

I biglietti possono essere acquistati tramite il sito TicketOne e sono disponibili in diverse modalità:

Servizi aggiuntivi: comitive, accessibilità, under 10, trasporti, parcheggi e assistenza

Da domani, mercoledì 2 settembre, gruppi e comitive da almeno 20 persone potranno acquistare biglietti e abbonamenti dedicati tramite il sito ufficiale. I biglietti verranno spediti in un'unica soluzione al responsabile del gruppo, evitando il passaggio ai welcome desk. È disponibile anche l'opzione Eventi in Bus, che combina biglietto del festival e viaggio A/R. Per ogni 20 partecipanti è previsto un biglietto omaggio.

Sempre dal 2 settembre sarà possibile richiedere biglietti omaggio per persone con disabilità e ridotti per accompagnatori tramite il portale dedicato. Sono disponibili sia biglietti print@home con ritiro del braccialetto ai welcome desk, sia biglietti con opzione "salta il welcome desk", spediti direttamente a casa con tariffa agevolata.

I bambini under 10, nati dal 1° gennaio 2017, accedono gratuitamente, senza biglietto, se accompagnati da un adulto munito di biglietto e braccialetto.

Chi preferisce non usare l'auto può acquistare il biglietto del festival insieme al viaggio A/R tramite Eventi in Bus, con braccialetto incluso. Disponibile anche un pacchetto premium con hotel in Versilia. Per chi arriva in auto è attivo il servizio di prenotazione dei parcheggi gestiti da Lucca Plus, tramite il sito dedicato.