Poco F9 Pro e F9 Ultra disponibili in Italia: arrivano a 185 fps, sono i flagship da comprare per giocare?

Gaming con framerate estremo, ma il supporto è da verificare

A occuparsi dell'elaborazione grafica c'è il nuovo VisionBoost D8, presente su entrambi i modelli della serie. Il sistema proprietario Smart Frame Rate permette di arrivare fino a 185 fps, mentre può funzionare contemporaneamente con la tecnologia AI Super Resolution per migliorare fluidità e dettaglio dell'immagine. Secondo Poco, il supporto nativo ai 185 FPS è disponibile su una ventina di giochi, mentre altri cinque titoli possono raggiungere questo valore attraverso l'interpolazione dei fotogrammi.

Poco F9 Pro

Il produttore sottolinea anche una riduzione dell'intervallo tra i fotogrammi rispetto ai 120 FPS, passando da circa 8,3 a 5,4 millisecondi. Completano il comparto gaming un sistema di campionamento del tocco fino a 4.800 Hz, il campionamento multi-touch fino a 480 Hz e quello del giroscopio fino a 200 Hz. Il sistema di raffreddamento Poco 3D IceLoop dovrebbe mantenere più stabili le prestazioni durante le sessioni prolungate.

Anche il display è stato progettato pensando al gaming. La serie utilizza un pannello Poco HyperRGB AMOLED con refresh rate fino a 185 Hz, mentre F9 Ultra raggiunge una diagonale di circa 6,85 pollici. F9 Ultra integra inoltre una batteria da 8.050 mAh, la più capiente mai utilizzata dalla serie F, con tecnologia al silicio-carbonio. F9 Pro si ferma invece a 6.330 mAh. Entrambi supportano la ricarica HyperCharge cablata a 100 W e wireless a 50 W, oltre alla ricarica inversa.

Sul fronte fotografico arriva per la prima volta su un dispositivo Poco un sistema Ultra-Clear da 200 MP con stabilizzazione ottica OIS, affiancato da una fotocamera frontale da 32 MP. L'azienda punta quindi a rendere la nuova F9 Series più completa anche al di fuori del gaming. La nuova generazione è accompagnata inoltre da una collaborazione con Bose, che porta sui due smartphone un sistema audio ottimizzato e una modalità Game Audio pensata per rendere più riconoscibili i suoni direzionali, come i passi degli avversari.

Poco F9 Ultra è disponibile su Mi.com e Amazon in due colori, Dark Cherry e Black, e in tre varianti: 12GB+256GB a 1.099,90€, 16GB+512GB a 1.199,90€ e 16GB+1TB a 1.399,90€. Poco F9 Pro è disponibile su Mi.com e Amazon in tre colori, White, Aurora Green e Black, e in due varianti: 12GB+256GB a 899,90€ e 12GB+512GB a 999,90€.

La promo di lancio su Mi.com abbatte però questi prezzi, come potete vedere nello schema qui sotto:

Poco F9 Ultra 12+256: 629,90€ invece di 1099,90€

invece di 1099,90€ Poco F9 Ultra 16+512: 649,90€ invece di 1199,90€

invece di 1199,90€ Poco F9 Ultra 16+1T: 1069,90€ invece di 1399,90€

invece di 1399,90€ Poco F9 Pro 12+256: 589,90€ invece di 899,90€

invece di 899,90€ Poco F9 Pro 12+512: 649,90€ invece di 999,90€

In aggiunta, Xiaomi ha annunciato che con l'acquisto di questi smartphone si possono ottenere doppi Mi points e Xiaomi Care con uno sconto di 5 euro per furto e danni accidentali (85 invece di 90 euro) e 10 euro per danni accidentali (60€ invece di 70).