Poco F9 Pro e F9 Ultra disponibili in Italia: arrivano a 185 fps, sono i flagship da comprare per giocare?

Poco rinnova la sua famiglia di smartphone di fascia alta con la nuova F9 Series, composta da Poco F9 Ultra e POCO F9 Pro. L'azienda punta ancora una volta sulle prestazioni, con una piattaforma hardware pensata per il gaming e un sistema a doppio chip che porta la generazione dei fotogrammi fino a 185 fps.
Al vertice della gamma c'è POCO F9 Ultra, equipaggiato con il nuovo Snapdragon 8 Elite Gen 5 e capace di raggiungere un punteggio AnTuTu dichiarato di 4.165.108, il più alto mai registrato su uno smartphone Poco. Ma per le prestazioni sul campo vi rimandiamo alla nostra recensione, in arrivo nei prossimi giorni. Qui sotto vi riportiamo invece le caratteristiche principali, le specifiche complete e i prezzi.
Gaming con framerate estremo, ma il supporto è da verificare
A occuparsi dell'elaborazione grafica c'è il nuovo VisionBoost D8, presente su entrambi i modelli della serie. Il sistema proprietario Smart Frame Rate permette di arrivare fino a 185 fps, mentre può funzionare contemporaneamente con la tecnologia AI Super Resolution per migliorare fluidità e dettaglio dell'immagine. Secondo Poco, il supporto nativo ai 185 FPS è disponibile su una ventina di giochi, mentre altri cinque titoli possono raggiungere questo valore attraverso l'interpolazione dei fotogrammi.
Il produttore sottolinea anche una riduzione dell'intervallo tra i fotogrammi rispetto ai 120 FPS, passando da circa 8,3 a 5,4 millisecondi. Completano il comparto gaming un sistema di campionamento del tocco fino a 4.800 Hz, il campionamento multi-touch fino a 480 Hz e quello del giroscopio fino a 200 Hz. Il sistema di raffreddamento Poco 3D IceLoop dovrebbe mantenere più stabili le prestazioni durante le sessioni prolungate.
Anche il display è stato progettato pensando al gaming. La serie utilizza un pannello Poco HyperRGB AMOLED con refresh rate fino a 185 Hz, mentre F9 Ultra raggiunge una diagonale di circa 6,85 pollici. F9 Ultra integra inoltre una batteria da 8.050 mAh, la più capiente mai utilizzata dalla serie F, con tecnologia al silicio-carbonio. F9 Pro si ferma invece a 6.330 mAh. Entrambi supportano la ricarica HyperCharge cablata a 100 W e wireless a 50 W, oltre alla ricarica inversa.
Sul fronte fotografico arriva per la prima volta su un dispositivo Poco un sistema Ultra-Clear da 200 MP con stabilizzazione ottica OIS, affiancato da una fotocamera frontale da 32 MP. L'azienda punta quindi a rendere la nuova F9 Series più completa anche al di fuori del gaming. La nuova generazione è accompagnata inoltre da una collaborazione con Bose, che porta sui due smartphone un sistema audio ottimizzato e una modalità Game Audio pensata per rendere più riconoscibili i suoni direzionali, come i passi degli avversari.
Poco F9 Ultra è disponibile su Mi.com e Amazon in due colori, Dark Cherry e Black, e in tre varianti: 12GB+256GB a 1.099,90€, 16GB+512GB a 1.199,90€ e 16GB+1TB a 1.399,90€. Poco F9 Pro è disponibile su Mi.com e Amazon in tre colori, White, Aurora Green e Black, e in due varianti: 12GB+256GB a 899,90€ e 12GB+512GB a 999,90€.
La promo di lancio su Mi.com abbatte però questi prezzi, come potete vedere nello schema qui sotto:
- Poco F9 Ultra 12+256: 629,90€ invece di 1099,90€
- Poco F9 Ultra 16+512: 649,90€ invece di 1199,90€
- Poco F9 Ultra 16+1T: 1069,90€ invece di 1399,90€
- Poco F9 Pro 12+256: 589,90€ invece di 899,90€
- Poco F9 Pro 12+512: 649,90€ invece di 999,90€
In aggiunta, Xiaomi ha annunciato che con l'acquisto di questi smartphone si possono ottenere doppi Mi points e Xiaomi Care con uno sconto di 5 euro per furto e danni accidentali (85 invece di 90 euro) e 10 euro per danni accidentali (60€ invece di 70).
Caratteristiche tecniche della serie Poco F9
Di seguito la scheda tecnica del Poco F9 Pro.
Scheda tecnica Poco F9 Pro
- Dimensioni e Peso:
- Dimensioni: 157,49 mm x 75,25 mm x 8,79 mm
- Peso: 206 grammi
- Display:
- Tipo: AMOLED piatto da 6,59 pollici (materiale luminescente di nuova generazione M11)
- Risoluzione: 2510 x 1156 pixel POCO HyperRGB (struttura subpixel RGB completa per una resa nitida a bassi consumi)
- Refresh rate: Fino a 185Hz (refresh rate adattivo)
- Luminosità: Fino a 10.000 nits di picco (area 1%); fino a 4.500 nits di picco multi-scenario (area 25%); HBM (High Brightness Mode) a 2200 nits; luminosità tipica di 850 nits; luminosità minima da 1 nit
- Altre caratteristiche: Vetro protettivo Corning Gorilla Glass 7i, HDR10+, Dolby Vision, profondità colore a 12-bit (68 miliardi di colori), gamut colore DCI-P3 completo, DC Dimming, Wet Touch display 2.0 (funzionamento preciso anche con schermo bagnato), Xiaomi Vision Care con certificazione TÜV Rheinland Quadruple Eye Care
- SoC e Prestazioni:
- SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series (SM8850-1-AB) con processo produttivo a 3nm (Architettura Octa-core con 2x Prime Core fino a 4,6GHz e 6x Performance Core fino a 3,62GHz)
- GPU: Qualcomm Adreno GPU
- NPU: Qualcomm AI Engine
- Chip ausiliario: VisionBoost D8 Chipset (processo a 12nm per la gestione di super risoluzione AI, smart frame rate fino a 185FPS e Game HDR)
- Dissipazione: LiquidCool Technology con sistema di raffreddamento POCO 3D IceLoop
- Gaming tuning: WildBoost Engine, touch sampling rate fino a 480Hz (instant touch sampling rate fino a 4800Hz), campionamento del giroscopio a 200Hz
- Memoria e Storage:
- RAM: 12GB LPDDR5X (velocità di 9600Mbps)
- Storage: UFS 4.1 disponibile nelle varianti da 256GB e 512GB
- Fotocamere Posteriori:
- Principale: 200MP, f/1.68, Super Pixel 16-in-1 da 2μm, stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS), lente 6P. Supporta la modalità ultra-nitida da 200MP dedicata
- Teleobiettivo Floating: 50MP, f/2.0, focale equivalente a 60mm (zoom ottico 2,5x), stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS), supporto scatti super macro fino a 10 cm
- Ultra-grandangolare: 8MP, f/2.25
- Video: Registrazione video Ultra HD (4K con Live Cinematography e transizioni di fuoco automatizzate)
- Fotocamera Frontale:
- Frontale: 32MP
- Connettività:
- Wi-Fi: Wi-Fi 7
- Bluetooth: Bluetooth 6.0 (Dual-Bluetooth)
- Reti e SIM: Dual SIM fisica (nano SIM + nano SIM) o eSIM (nano SIM + eSIM / eSIM + eSIM); supporto reti 5G SA e NSA; NFC
- Xiaomi Offline Communication: Chiamate vocali offline dirette a corto raggio tra dispositivi compatibili
- Audio:
- Configurazione: Altoparlanti stereo simmetrici con Sealed Cavity Design (cassa chiusa), tecnologia Sound by Bose, triplo microfono in array
- Caratteristiche acustiche: Altoparlanti dual symmetrical 1115F super-linear; certificazioni Hi-Res & Hi-Res Audio Wireless; supporto Dolby Atmos; ottimizzazioni Bose con profili "Dynamic" e "Balanced"; modalità audio di gioco specializzata per direzionalità passi dei nemici
- Sistema Operativo e Supporto:
- Sistema Operativo: Xiaomi HyperOS 3
- Supporto software: 4 generazioni di aggiornamenti Android OS e 6 anni di patch di sicurezza garantite
- Resistenza e Protezione:
- Impermeabilità: Certificazione IP68 contro l'ingresso di polvere e acqua (immersione fino a 1,5 metri in acqua dolce per massimo 30 minuti)
- Colori:
- White
- Black
- Aurora Green: con esclusivo Full-Panel Luminous Design (pannello posteriore in vetro con rivestimento al fosforo che si illumina al buio dopo aver assorbito la luce)
- Batteria e Ricarica:
- Capacità: 6.330 mAh (tipica) realizzata con tecnologia ad alta densità (16% di contenuto di silicio)
- Ricarica cablata: 100W HyperCharge (ricarica il 50% in soli 19 minuti)
- Ricarica wireless: 50W wireless HyperCharge (ricarica il 50% in soli 35 minuti)
- Ricarica inversa: Fino a 27W in modalità cablata e fino a 22,5W in modalità wireless
- Prezzi e Varianti di Listino:
- 12GB + 256GB: 899,90€
- 12GB + 512GB: 999,90€
E qui quella del Poco F9 Ultra.
Scheda tecnica Poco F9 Ultra
- Dimensioni e Peso:
- Dimensioni: 163,49 mm x 77,94 mm x 8,74 mm
- Peso: 235 grammi
- Display:
- Tipo: AMOLED da 6,9 pollici (materiale luminescente di nuova generazione M11)
- Risoluzione: 2608 x 1200 pixel POCO HyperRGB (struttura subpixel RGB completa per massima nitidezza ed efficienza energetica)
- Refresh rate: Fino a 185Hz (refresh rate adattivo nativo da 60 a 185 Hz)
- Luminosità: Fino a 10.000 nits di picco (area 1%); fino a 4.500 nits di picco multi-scenario (area 25%); HBM (High Brightness Mode) a 2200 nits; luminosità tipica di 850 nits; luminosità minima da 1 nit
- Altre caratteristiche: Vetro protettivo Corning® Gorilla® Glass 7i, HDR10+, Dolby Vision®, profondità colore a 12-bit (68 miliardi di colori), gamut colore DCI-P3 completo, DC Dimming, Wet Touch display 2.0 (funzionamento preciso anche con schermo bagnato), Xiaomi Vision Care con certificazione TÜV Rheinland Quadruple Eye Care
- SoC e Prestazioni:
- SoC: Qualcomm Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile Platform con processo produttivo a 3nm (Architettura Octa-core con 2x Prime Core fino a 4,6GHz e 6x Performance Core fino a 3,62GHz)
- GPU: Qualcomm Adreno™ GPU
- NPU: Qualcomm AI engine
- Chip ausiliario: VisionBoost D8 Chipset (processo a 12nm per la gestione simultanea di super risoluzione AI, smart frame rate fino a 185FPS e Game HDR)
- Dissipazione: LiquidCool Technology con sistema avanzato di raffreddamento 3D dual-layer IceLoop (dissipazione termica ottimizzata per SoC e scheda madre)
- Gaming tuning: WildBoost Engine, touch sampling rate fino a 480Hz (instant touch sampling rate fino a 4800Hz), giroscopio ultra-reattivo, Game audio mode, punteggio di riferimento AnTuTu V11.1.1 ufficiale di 4.165.108 punti
- Memoria e Storage:
- RAM: LPDDR5X (velocità di 9600Mbps) disponibile nelle varianti da 12GB e 16GB
- Storage: UFS 4.1 disponibile nelle varianti da 256GB, 512GB e 1TB
- Fotocamere Posteriori:
- Principale: 200MP, sensore Samsung HP5 con stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS), f/1.68, Super Pixel 16-in-1 da 2μm, lente 6P. Supporta la modalità ultra-nitida da 200MP dedicata
- Teleobiettivo Periscopico 5x: 50MP, f/3.0, lunghezza focale equivalente a 120mm, stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS) (zoom ottico reale 5x, zoom lossless 10x e zoom AI Ultra fino a 20x). Supporta la modalità ritratto, scatti telemacro e registrazione video 4K a 60fps
- Ultra-grandangolare: 50MP, f/2.4
- Video: Registrazione video 4K Ultra HD con Live Cinematography e transizioni di fuoco automatiche con un singolo tocco
- Fotocamera Frontale:
- Frontale: 32MP
- Connettività:
- Wi-Fi: Wi-Fi 7
- Bluetooth: Bluetooth 6.0 (Dual-Bluetooth)
- Reti e SIM: Dual SIM fisica (nano SIM + nano SIM) o eSIM (nano SIM + eSIM / eSIM + eSIM); supporto reti 5G SA e NSA (con supporto 4x4 MIMO); NFC
- Xiaomi Offline Communication: Supporto per chiamate vocali offline dirette a corto raggio tra dispositivi compatibili
- Audio:
- Configurazione: Altoparlanti stereo simmetrici master-grade 1115D con subwoofer indipendente integrato ultra-grande da 1620 (vero sistema audio a 2.1 canali), triplo microfono in array
- Caratteristiche acustiche: Certificazioni Hi-Res & Hi-Res Audio Wireless; supporto Dolby Atmos®; Sound by Bose; ottimizzazioni Bose con profili "Dynamic" (bassi corposi e d-bass più profondo) e "Balanced" (voci pure); modalità audio di gioco specializzata per la direzionalità dei passi
- Sistema Operativo e Supporto:
- Sistema Operativo: Xiaomi HyperOS 3
- Supporto software: 4 generazioni di aggiornamenti Android OS e 6 anni di patch di sicurezza garantite
- Resistenza e Protezione:
- Impermeabilità: Certificazione IP68 contro l'ingresso di polvere e acqua (immersione fino a 1,5 metri in acqua dolce per massimo 30 minuti)
- Colori e Design:
- Materiali: Retro in fibra di vetro (fiberglass) con finitura premium matte opaca antimpronta, metal middle frame ultra-sottile e cornici del display estremamente ridotte
- Deco Luminoso: Camera deco posteriore piatta con design luminoso dinamico (dynamic glide stripe) attorno al subwoofer che si illumina per chiamate, notifiche, giochi e musica
- Colorazioni: Dark Cherry e Black
- Batteria e Ricarica:
- Capacità: 8.050 mAh (tipica) realizzata con tecnologia ad alta densità in silicio-carbonio (16% di contenuto di silicio-carbonio) per un'autonomia stimata di 2 giorni
- Ricarica cablata: 100W HyperCharge
- Ricarica wireless: 50W wireless HyperCharge
- Ricarica inversa: Fino a 27W in modalità cablata e fino a 22,5W in modalità wireless
- Porta USB: USB Type-C (USB 3.2 Gen 1) con supporto a QC2 / QC3 / QC3+ / PD2.0 / PD3.0 / 100W PPS e ricarica intelligente con controllo della temperatura
- Prezzi e Varianti di Listino:
- 12GB + 256GB: 1.099,90€
- 16GB + 512GB: 1.199,90€
- 16GB + 1TB: 1.399,90€