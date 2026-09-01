L'Oculus Quest 3S è in sconto di 30€ su AliExpress: approfitta della promo e acquista il visore

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L'Oculus Quest 3S è un visore per la realtà virtuale progettato per offrire un'esperienza immersiva grazie a una dotazione hardware pensata per gestire giochi, applicazioni e contenuti VR.
Al suo interno troviamo il Qualcomm Snapdragon XR2 di seconda generazione, affiancato da 8 GB di RAM, mentre per lo spazio di archiviazione è disponibile in versione da 128 GB.
Ulteriori dettagli sul visore
Il visore utilizza un display LCD con una risoluzione di 1832 x 1920 pixel per occhio, abbinato a lenti Fresnel. La regolazione dell'IPD può essere effettuata su tre posizioni, permettendo di adattare la visione alle proprie esigenze. La frequenza di aggiornamento può raggiungere i 120 Hz, con modalità disponibili a 72 Hz, 90 Hz e 120 Hz, per una maggiore fluidità durante l'utilizzo.
Il campo visivo raggiunge 96 gradi in orizzontale e 90 gradi in verticale, contribuendo a rendere più coinvolgente l'esperienza. Per l'interazione sono inclusi i controller Touch Plus, progettati per gestire i comandi all'interno degli ambienti virtuali. L'autonomia dichiarata è di circa 2,5 ore.