L'Oculus Quest 3S è in sconto di 30€ su AliExpress: approfitta della promo e acquista il visore

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare il prezzo dell'Oculus Quest 3S tramite l'applicazione di un coupon dedicato: sconto di 30€ con il codice ITAFF30 per un costo finale di 295,41€. La spedizione è prevista tra il 6 e l'11 settembre dalla Francia. Acquistalo tramite questo link.

L'Oculus Quest 3S è un visore per la realtà virtuale progettato per offrire un'esperienza immersiva grazie a una dotazione hardware pensata per gestire giochi, applicazioni e contenuti VR.

Al suo interno troviamo il Qualcomm Snapdragon XR2 di seconda generazione, affiancato da 8 GB di RAM, mentre per lo spazio di archiviazione è disponibile in versione da 128 GB.