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Il controller wireless Xbox Storm Breaker è su Amazon al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo il controller Xbox Storm Breaker compatibile con PC e console Xbox nella colorazione grigia e nera.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   21/09/2026
Controller Xbox Storm Breaker

Su Amazon è attualmente disponibile il controller Xbox Storm Breaker a 51,30 € rispetto al prezzo consigliato di 79,99 €, permettendoti di risparmiare il 36%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Inoltre, sono disponibili anche altre versioni a prezzo scontato (ma non al minimo storico); se sei interessato, basterà cliccare sui bottoni sottostanti: Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo gratuitamente entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un'edizione speciale

Questa edizione viene offerta nei colori grigi e neri con un effetto complessivo molto particolare. Le specifiche tecniche restano invariate: si tratta di un controller wireless compatibile con le console Xbox e PC, nonché con dispositivi mobili. Il prodotto è dotato di grilletti con impugnatura antiscivolo, impugnature gommate sulle parti posteriori e pulsanti che consentono di acquisire e condividere contenuti rapidamente.

Controller Xbox Edizione Storm Breaker
Controller Xbox Edizione Storm Breaker

Potrai inoltre personalizzare la mappatura dei pulsanti con l'app Accessori Xbox. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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