Il controller wireless Xbox Storm Breaker è su Amazon al minimo storico

Su Amazon è attualmente disponibile il controller Xbox Storm Breaker a 51,30 € rispetto al prezzo consigliato di 79,99 €, permettendoti di risparmiare il 36%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Inoltre, sono disponibili anche altre versioni a prezzo scontato (ma non al minimo storico); se sei interessato, basterà cliccare sui bottoni sottostanti: Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo gratuitamente entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Un'edizione speciale
Questa edizione viene offerta nei colori grigi e neri con un effetto complessivo molto particolare. Le specifiche tecniche restano invariate: si tratta di un controller wireless compatibile con le console Xbox e PC, nonché con dispositivi mobili. Il prodotto è dotato di grilletti con impugnatura antiscivolo, impugnature gommate sulle parti posteriori e pulsanti che consentono di acquisire e condividere contenuti rapidamente.
Potrai inoltre personalizzare la mappatura dei pulsanti con l'app Accessori Xbox. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.