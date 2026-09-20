Metal Gear Solid Delta: Snake Eater è in sconto su Amazon del 45%, acquistalo (quasi) al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il costo di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, l'offerta prevede uno sconto attivo del 45% per un prezzo totale e finale d'acquisto di 43,70€ (circa 2€ in più rispetto al minimo storico). Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto: Metal Gear Solid Delta: Snake Eater riporta i giocatori nel cuore di una storia ambientata durante la Guerra Fredda, permettendo di rivivere gli eventi di un periodo caratterizzato da profondi mutamenti nello scenario geopolitico. La narrazione accompagna il giocatore attraverso una missione in cui guerra, sopravvivenza e strategia si intrecciano in un ambiente ostile.
Ulteriori dettagli sul gioco
La sopravvivenza rappresenta uno degli elementi centrali dell'esperienza di gioco. Per superare i nemici è possibile ricorrere a diverse tecniche, scegliendo di volta in volta l'approccio più adatto alla situazione. Il gameplay permette di sfruttare il mimetismo per confondersi con l'ambiente, avvicinarsi agli avversari attraverso il combattimento ravvicinato oppure rimanere nascosti e attendere il momento opportuno per agire.
Durante la missione è inoltre possibile arrampicarsi, interrogare i nemici e dedicarsi alla caccia, mentre la cura delle ferite diventa parte integrante delle meccaniche di sopravvivenza. Ogni azione contribuisce quindi alla gestione della missione e all'esplorazione dell'ambiente.
La giungla rappresenta un ulteriore elemento di sfida, con un'ambientazione ricca di trappole capaci di catturare sia nemici sia prede. Qui la nostra recensione del gioco.