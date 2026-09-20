Castlevania: Belmont's Curse avrà una demo gratuita dal 1° ottobre con salvataggi trasferibili

Salvataggi trasferibili

La demo comprenderà il capitolo iniziale del gioco e offrirà la possibilità di trasferire i salvataggi alla versione completa. Per mantenere i progressi sarà però necessario acquistare il gioco completo sulla stessa piattaforma utilizzata per la demo. Konami precisa inoltre che alcune caratteristiche e contenuti potrebbero essere limitati nella versione di prova e che, per trasferire i dati, il gioco completo dovrà essere aggiornato all'ultima versione.

Sul fronte tecnico, la demo girerà a 60 fps su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X e S, mentre la versione per Nintendo Switch sarà limitata a 30 fps. Al momento non è stata indicata un'eventuale versione nativa per Nintendo Switch 2.

Belmont's Curse è sviluppato da Evil Empire, studio noto per il supporto a Dead Cells e per l'ottimo, quanto sottovalutato, The Rogue Prince of Persia. Gli sviluppatori hanno spiegato in precedenza di aver concepito il gioco anche per chi apprezza i metroidvania ma non ha particolare familiarità con la serie Castlevania.

Il nuovo capitolo punta quindi a rappresentare un possibile punto d'ingresso per i nuovi giocatori, senza rinunciare agli elementi che caratterizzano il genere. Konami ha inoltre presentato il gioco con un lungo livestream realizzato durante il Tokyo Game Show 2026, che ha permesso di approfondirne ulteriormente meccaniche e ambientazione.