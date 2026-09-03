Castlevania: Belmont's Curse si mostra in un nuovo trailer dall'evento Konami

Tra le maggiori novità in arrivo da parte dell'editore giapponese, anche Castlevania: Belmont's Curse era ovviamente presente durante l'evento di presentazione da parte di Konami, con un trailer che ha dato modo di vedere qualcosa di più su questo atteso ritorno.
Il "Bloody Tears" Trailer, come è intitolato questo nuovo video, offre un'ulteriore anteprima della battaglia di Rose Belmont contro Dracula e le forze dell'oscurità, in vista della data di uscita, prevista per il 15 ottobre.
Il filmato mostra nuovi momenti della trama, personaggi e boss, in attesa dell'ultima resurrezione di Dracula che si manifesterà con un nuovo titolo impostato sulla struttura classica della serie.
Il ritorno di un classico, anche nella colonna sonora
Il titolo del trailer si riferisce peraltro a un pezzo storico della colonna sonora della serie: in Castlevania: Belmont's Curse torna dunque il brano Bloody Tears in una nuova versione, con un nuovo arrangiamento della musica sentita la prima volta in Castlevania 2: Simon's Quest.
Si tratta dunque di un gradito omaggio alla tradizione, che accompagna questo nuovo viaggio di Rose Belmont attraverso Parigi, nuovamente alle prese con le forze oscure di Dracula.
Tra le vecchie conoscenze troviamo la Morte, un boss vampiro volante in grado di dividersi in molteplici forme e un golem incompleto che rappresenta comunque una minaccia enorme.
Assistiamo dunque a una notevole sfilata di mostri e creature varie, ma il bello viene alla fine con la comparsa di Dracula, seduto sul suo iconico trono.
Castlevania: Belmont's Curse ha la data di uscita fissata per il 15 ottobre su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, presentandosi in diretta continuità con i vecchi titoli 2D ma arricchito dalle nuove tendenze in ambito metroidvania.
Dall'evento Konami abbiamo visto anche la presentazione di Rhapsody in Scarlet.