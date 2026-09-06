Prenota la tua copia PS5 di Castlevania: Belmont's Curse direttamente su Amazon: esce il 15 ottobre

Su Amazon è presente e disponibile la possibilità di prenotare la propria copia PS5 di Castlevania: Belmont's Curse al prezzo finale di 39,99€ . L'uscita del gioco è fissata per il prossimo 15 ottobre . Effettua il pre-order del gioco direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui sotto: Castlevania: Belmont's Curse propone un'esperienza d'azione che riprende alcuni degli elementi più iconici della serie , a partire dalla celebre frusta di Castlevania. La sua azione è stata pensata per essere particolarmente soddisfacente e permette di utilizzarla anche per muoversi liberamente attraverso gli ambienti, sfruttandola come un trapezista.

Ulteriori dettagli sul gioco

Durante l'avventura sarà possibile affrontare diversi boss, tra cui figure leggendarie come Death, Medusa e Carmilla, oltre a nuovi avversari ed enigmi come Giovanna d'Arco. Il sistema Arcana amplia ulteriormente le possibilità di gioco, mentre la personalizzazione consente di adattare lo stile di combattimento di Rose alle proprie preferenze.

L'edizione include inoltre la copia fisica del gioco principale e una galleria digitale dedicata a musica e arte, con oltre 100 opere, tra concept art e schizzi relativi al processo di sviluppo. La musica può essere ascoltata tramite un lettore audio integrato.

La galleria digitale di musica e arte è un'applicazione separata dal gioco principale. Sono inclusi anche quattro bonus in-game: costume stile Alucard, costume stile Trevor, costume stile Sypha e Grazia della famiglia, una reliquia speciale.