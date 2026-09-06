1

Il sistema di guida di GTA 6 prende alcuni degli aspetti migliori di GTA 4 e l'accessibilità di GTA 5

Rockstar punta a un sistema di guida ibrido per GTA 6: il nuovo modello combina il peso e il realismo di GTA 4 con l'accessibilità e la fluidità di GTA 5, ricostruito da zero per il nuovo hardware.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   06/09/2026
Jason e Lucia in GTA 6
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
Articoli News Video Immagini

Di capitolo in capitolo, il sistema di guida di Grand Theft Auto è cambiato e si è evoluto, oscillando tra un approccio più realistico e uno più arcade e immediato. Con GTA 6, Rockstar sembra voler puntare a un equilibrio tra le due filosofie: almeno stando alle parole di Rob Nelson, studio head di Rockstar North.

Intervistato da TCG, Nelson ha spiegato che l'obiettivo del team era preservare il peso, la fisicità e il feeling più realistico di GTA 4, senza rinunciare alla maggiore accessibilità introdotta in GTA 5, che ha reso la guida più fluida e intuitiva per la maggior parte dei giocatori.

Il meglio dei due mondi?

"Il team ha lavorato duramente per mantenere alcuni dei migliori aspetti del peso e delle sensazioni di guida di GTA 4, ma con l'accessibilità di GTA 5", ha detto Nelson. "Tutto è stato ricostruito da zero, e ora c'è un controllo molto più preciso su trasmissione, pneumatici, sospensioni, sterzo: ogni elemento viene applicato direttamente al modello fisico."

GTA 6 su PC potrebbe arrivare prima del previsto GTA 6 su PC potrebbe arrivare prima del previsto

In una precedente intervista, Nelson aveva aggiunto che a rendere più impegnativa la guida contribuisce anche la struttura stessa dello stato di Leonida: strade "più strette e più realistiche in termini di proporzioni" e una maggiore densità del traffico, elementi che richiedono più attenzione e abilità da parte del giocatore.

Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il sistema di guida di GTA 6 prende alcuni degli aspetti migliori di GTA 4 e l'accessibilità di GTA 5