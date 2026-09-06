Il sistema di guida di GTA 6 prende alcuni degli aspetti migliori di GTA 4 e l'accessibilità di GTA 5

Di capitolo in capitolo, il sistema di guida di Grand Theft Auto è cambiato e si è evoluto, oscillando tra un approccio più realistico e uno più arcade e immediato. Con GTA 6, Rockstar sembra voler puntare a un equilibrio tra le due filosofie: almeno stando alle parole di Rob Nelson, studio head di Rockstar North.

Intervistato da TCG, Nelson ha spiegato che l'obiettivo del team era preservare il peso, la fisicità e il feeling più realistico di GTA 4, senza rinunciare alla maggiore accessibilità introdotta in GTA 5, che ha reso la guida più fluida e intuitiva per la maggior parte dei giocatori.