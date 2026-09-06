Manca meno di un mese all'uscita di Ace Combat 8: Wings of Theve, prenota la tua copia su Amazon

Su Amazon è presente e disponibile la possibilità di prenotare la tua copia per Xbox Series X di Ace Combat 8: Wings of Theve al prezzo finale di 79,99€. Puoi effettuare il pre-order direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul banner qui sotto: Ace Combat 8: Wings of Theve è un videogioco arcade di simulazione di volo ambientato nell'universo fittizio di Strangereal, un pianeta simile alla Terra caratterizzato da una propria geografia, nazioni e storia. La vicenda si svolge nel 2029, dopo gli eventi della Guerra della Lighthouse, quando le nazioni del continente Useano sono state assorbite dalla Federazione dell'Usea Centrale.
Ulteriori dettagli sul gioco
In questo scenario, la Repubblica di Sotoa invade il continente, conquistandone rapidamente gran parte del territorio. Il giocatore veste inizialmente i panni di un ufficiale addetto ai sistemi d'arma, o WSO, a bordo di un F/A-18F Super Hornet pilotato dall'asso Jan "Rex" Cope, conosciuto come le "Ali di Theve".
Durante una missione, però, l'aereo viene abbattuto e Cope perde la vita. Il protagonista riesce invece a sopravvivere e, dopo essersi salvato a nuoto, raggiunge la FCU Endurance, una vecchia portaerei che trasporta numerosi rifugiati.
Per sostenere il morale delle forze della Federazione, gli viene affidato un compito delicato: assumere l'identità di Rex e raccoglierne l'eredità. Il protagonista viene così nominato capitano dello Squadrone Joker, dando inizio a una nuova fase della sua esperienza nel conflitto.