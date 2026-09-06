Manca meno di un mese all'uscita di Ace Combat 8: Wings of Theve, prenota la tua copia su Amazon

Su Amazon è presente e disponibile la possibilità di prenotare la tua copia per Xbox Series X di Ace Combat 8: Wings of Theve al prezzo finale di 79,99€. Puoi effettuare il pre-order direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul banner qui sotto: Ace Combat 8: Wings of Theve è un videogioco arcade di simulazione di volo ambientato nell'universo fittizio di Strangereal, un pianeta simile alla Terra caratterizzato da una propria geografia, nazioni e storia. La vicenda si svolge nel 2029, dopo gli eventi della Guerra della Lighthouse, quando le nazioni del continente Useano sono state assorbite dalla Federazione dell'Usea Centrale.