Ace Combat 8: Wings of Theve presenta la sua storia con un trailer dedicato

Bandai Namco e Project Aces hanno pubblicato un nuovo trailer per Ace Combat 8: Wings of Theve incentrato sulla storia del nuovo capitolo della celebre serie di sparatutto/simulazioni di volo in arrivo il 2 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Una complessa storia fanta-politica

Il nuovo trailer, visibile qui sotto, si concentra soprattutto sulla storia ed è composto principalmente da un montaggio di varie scene d'intermezzo, che rappresenteranno, come da tradizione, un elemento importante come collegamento fra le varie missioni.

Abbiamo visto che la modalità Campagna comprende boss colossali, guerra d'informazione e oltre 30 velivoli pilotabili, e in questo caso vediamo qualcosa anche dei personaggi che fanno parte del cast e i rapporti fra queste diverse personalità che gravitano intorno al protagonista.

In Ace Combat 8: Wings of Theve ci troviamo nei panni di un pilota di caccia sopravvissuto in mare aperto e salvato dall'Endurance, una vecchia portaerei ormai lontana dal fronte e rifugio di profughi.

L'anno è il 2029 e la Federazione di Central Usea è stata travolta dall'invasione lampo della Repubblica di Sotoa, con gran parte del territorio è occupato e l'esercito è in frantumi.

Un elemento centrale della nuova storia è il nome leggendario di "Wings of Theve", simbolo di speranza e propaganda, che dovremo conquistare e assumere per tornare nei cieli e infondere nuova linfa alla resistenza del proprio paese.