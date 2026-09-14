La scheda madre ASUS TUF B850-PLUS è in offerta su Amazon: risparmia con lo sconto del 27%

Su Amazon è presente e disponibile una promozione interessante sulla scheda madre ASUS TUF B850-PLUS: l'offerta prevede uno sconto attivo del 27% per un costo totale e finale di 204,67€ . Puoi acquistarla direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui sotto: L'ASUS TUF B850-PLUS è una scheda madre progettata per supportare i processori AMD Ryzen di nuova generazione e offrire una base solida per sistemi pensati anche per le applicazioni legate all'intelligenza artificiale .

Ulteriori dettagli sulla scheda madre

Il socket AM5 garantisce la compatibilità con i processori AMD Ryzen Serie 9000, 8000 e 7000, permettendo di realizzare una configurazione moderna e pronta per gli aggiornamenti futuri. La scheda è quindi pensata per chi vuole costruire un PC versatile, mantenendo la possibilità di scegliere tra diverse generazioni di CPU compatibili.

Particolare attenzione è stata dedicata anche al raffreddamento. ASUS TUF B850-PLUS integra un dissipatore VRM più grande rispetto alle generazioni precedenti, insieme a tre dissipatori dedicati agli SSD M.2 e a un dissipatore per il PCH. La scheda dispone inoltre di una copertura per le ventole e della tecnologia Fan Xpert 4, pensata per gestire e ottimizzare il sistema di raffreddamento.