Silent Hill f - Day One Edition per Xbox Series X costa quasi 40 € in meno su Amazon

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Una splendida, inquietante, atmosfera
Questo capitolo della saga horror è ambientata nel Giappone rurale degli anni '60. Vestirai i panni della protagonista Shimizu Hinako, la quale dovrà affrontare i fantasmi del suo passato, nonché diverse creature minacciose e inquietanti. L'atmosfera coinvolgente è tra i principali punti di forza di questo gioco, insieme a una storia e una regia straordinari.
Il sistema di combattimento è altrettanto godibile, ma per alcuni potrebbe risultare leggermente macchinoso e rigido. Puoi saperne di più leggendo la nostra recensione con tutti i dettagli in merito. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.