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Silent Hill f - Day One Edition per Xbox Series X costa quasi 40 € in meno su Amazon

Tra le offerte di Amazon troviamo Silent Hill f - Day One Edition per Xbox Series X al prezzo minimo storico, con uno sconto del 49%.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   03/10/2026
Silent Hill f - Day One Edition per Xbox Series X
Silent Hill f
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Se sei un appassionato o cerchi una nuova avventura immersiva, Silent Hill f - Day One Edition per Xbox Series X è su Amazon a 40,99 € rispetto al prezzo consigliato di 79,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 49%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Una splendida, inquietante, atmosfera

Questo capitolo della saga horror è ambientata nel Giappone rurale degli anni '60. Vestirai i panni della protagonista Shimizu Hinako, la quale dovrà affrontare i fantasmi del suo passato, nonché diverse creature minacciose e inquietanti. L'atmosfera coinvolgente è tra i principali punti di forza di questo gioco, insieme a una storia e una regia straordinari.

Silent Hill f
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Il sistema di combattimento è altrettanto godibile, ma per alcuni potrebbe risultare leggermente macchinoso e rigido. Puoi saperne di più leggendo la nostra recensione con tutti i dettagli in merito. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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