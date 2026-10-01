Sony annuncia il Quick Spectral Super Resolution per PS5, l'upscaler IA che migliora grafica e prestazioni

Ora una variante "light" di questa tecnologia arriva anche su PS5 base : si chiama Quick Spectral Super Resolution (QSSR) . I primi giochi a supportarla saranno Ghost of Yōtei e Marvel's Wolverine, tramite un aggiornamento disponibile da oggi.

Una delle caratteristiche più distintive di PS5 Pro è il PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) , l'upscaler con IA che permette di ottenere immagini più nitide e stabili partendo da una risoluzione interna più bassa. In pratica, la console può renderizzare la scena a un numero ridotto di pixel, riducendo il carico sulla GPU, mentre l'IA ricostruisce l'immagine finale. Questo approccio libera risorse che possono essere reinvestite per ottenere una qualità visiva e/o prestazioni più elevate .

Come spiegato sul PlayStation Blog, PSSR è stato a lungo richiesto anche su PS5 base, ma non era possibile implementarlo: la sua rete neurale analizza ogni pixel con un livello di complessità troppo elevato per l'hardware della console standard. QSSR nasce proprio per superare questo limite. Sviluppato in collaborazione con AMD, il nuovo upscaler utilizza una rete neurale riprogettata per essere più leggera e veloce , affiancata da un'implementazione ottimizzata manualmente per sfruttare al massimo l'architettura di PS5.

I primi giochi a supportare QSSR sono già disponibili e altri sono in arrivo

Come accennato in apertura, i primi titoli a integrare QSSR sono Marvel's Wolverine e Ghost of Yotei, entrambi aggiornati oggi con una nuova opzione grafica dedicata. Mike Fitzgerald di Insomniac afferma tramite il PlayStation Blog che QSSR "aggiunge maggiore chiarezza e stabilità a livello di pixel", valorizzando ambienti complessi come Madripoor e Shinjuku e offrendo ai giocatori PS5 "un assaggio dell'esperienza PS5 Pro".

Jasmin Patry di Sucker Punch, invece, sottolinea come QSSR permetta di raggiungere "un livello di nitidezza e stabilità temporale finora impossibile su PS5", migliorando anche i dettagli più sottili dei personaggi e degli scenari.

Chiaramente siamo solo all'inizio. Sony conferma che QSSR sarà accessibile a tutti gli studi PlayStation e che molti altri titoli adotteranno la tecnologia in futuro. Una mossa che potenzialmente potrebbe aiutare PS5, ormai vicina a spegnere la sesta candelina, a rimanere competitiva con i nuovi giochi in uscita nei prossimi anni nell'ultima fase del suo ciclo vitale.