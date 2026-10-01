Gears of War: E-Day setta nuovi standard su Xbox Series X|S secondo Digital Foundry

Con il termine dell'embargo sulle recensioni, Digital Foundry ha pubblicato la sua analisi tecnica dedicata a Gears of War: E-Day, in particolare delle versioni Xbox Series X e S.
Il verdetto è chiaro: per i tech enthusiast si tratta di uno dei progetti più avanzati mai realizzati con Unreal Engine 5, capace di fissare nuovi standard per la grafica su console.
MegaLights e le tecnologie UE5 alla base di E-Day
Secondo Digital Foundry, E-Day rappresenta un vero salto generazionale per la serie. La novità più rilevante è MegaLights, il sistema di illuminazione diretta ray‑traced sviluppato con Epic Games. A differenza delle shadowmap tradizionali, MegaLights gestisce migliaia di luci dinamiche con ombre in tempo reale, dai lampioni alle esplosioni, senza impatti eccessivi sulle prestazioni. Per raggiungere i 60fps su console, The Coalition ha più che raddoppiato la velocità del sistema rispetto alla demo del 2024 su PS5, mantenendo al contempo un'elevata qualità visiva.
Su PC entra in gioco anche Mega Geometry, che consente auto‑ombreggiature e riflessi molto precisi con un costo contenuto in VRAM. Inoltre, il team ha scelto di affidarsi completamente a Lumen hardware, abbandonando la variante software: una scelta che semplifica la pipeline di rendering e permette di ottenere illuminazione globale e riflessi più accurati, soprattutto su superfici complesse.
Come gira su Xbox Series X e S
Su Xbox Series X, Gears of War: E-Day offre tre modalità grafiche pensate per adattarsi alle preferenze dei giocatori che sfruttano l'upscaling tramite TSR per raggiungere fino al 4K. La modalità Performance punta ai 60fps con una risoluzione dinamica nativa intorno ai 936p, mentre la modalità Balanced opera a 40fps con una risoluzione vicina ai 1000p. Chi privilegia il dettaglio può scegliere la modalità Quality, che raggiunge circa 1152p a 30fps. Seconodo i test le sezioni più lineari mantengono una fluidità molto stabile, mentre le aree più ampie possono mostrare qualche oscillazione durante gli spostamenti rapidi. In questi frangenti i display con VRR aiutano a rendere l'esperienza più uniforme.
Su Xbox Series S, la minore quantità di memoria impone compromessi più evidenti. Le tre modalità restano disponibili, ma con risoluzioni inferiori: circa 576p in Performance, 648p in Balanced e 792p in Quality, tutte con upscaling TSR. Alcuni effetti visivi risultano semplificati, come illuminazione globale e riflessi, e la modalità a 60fps è meno stabile rispetto a Series X. Digital Foundry segnala anche brevi fluttuazioni occasionali, seppur rare, con il supporto al VRR contribuisce a mantenere l'esperienza complessivamente giocabile.
Al netto di qualche incertezza lato prestazioni, specialmente su Series S, tirando le somme per Digital Foundry, Gears of War: E-Day è una vera vetrina delle capacità emergenti di Unreal Engine 5, un risultato complessivo "entusiasmante" e un solido fondamento per ciò che The Coalition potrà realizzare nella prossima generazione.