Gears of War: E-Day setta nuovi standard su Xbox Series X|S secondo Digital Foundry

Con il termine dell'embargo sulle recensioni, Digital Foundry ha pubblicato la sua analisi tecnica dedicata a Gears of War: E-Day , in particolare delle versioni Xbox Series X e S .

MegaLights e le tecnologie UE5 alla base di E-Day

Secondo Digital Foundry, E-Day rappresenta un vero salto generazionale per la serie. La novità più rilevante è MegaLights, il sistema di illuminazione diretta ray‑traced sviluppato con Epic Games. A differenza delle shadowmap tradizionali, MegaLights gestisce migliaia di luci dinamiche con ombre in tempo reale, dai lampioni alle esplosioni, senza impatti eccessivi sulle prestazioni. Per raggiungere i 60fps su console, The Coalition ha più che raddoppiato la velocità del sistema rispetto alla demo del 2024 su PS5, mantenendo al contempo un'elevata qualità visiva.

Su PC entra in gioco anche Mega Geometry, che consente auto‑ombreggiature e riflessi molto precisi con un costo contenuto in VRAM. Inoltre, il team ha scelto di affidarsi completamente a Lumen hardware, abbandonando la variante software: una scelta che semplifica la pipeline di rendering e permette di ottenere illuminazione globale e riflessi più accurati, soprattutto su superfici complesse.