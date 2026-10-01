Metro Redux arriva anche su PlayStation 5 e Xbox Series X e S

4A Games ha annunciato Metro Redux Next-Gen, un aggiornamento gratuito dedicato a Metro 2033 Redux e Metro Last Light Redux che porterà i due capitoli della serie su hardware di ultima generazione, con una revisione completa del lato grafico e non solo. L'aggiornamento sarà disponibile su PC dal 22 ottobre, mentre le versioni per PlayStation 5 e Xbox Series X e S arriveranno il 29 ottobre. Le edizioni console giapponesi saranno invece pubblicate a novembre.
Grandi vendite
L'annuncio è stato fatto anche per sottolineare un importante traguardo commerciale per la serie, che ha superato i 50 milioni di copie vendute nel mondo. Jon Bloch, Executive Producer di 4A Games, ha commentato il risultato sottolineando il ruolo della community nel percorso della serie: "È stato un viaggio incredibile negli ultimi due decenni e non potremmo essere più orgogliosi di ciò che il team ha realizzato o più grati ai giocatori che hanno percorso questi tunnel insieme a noi".
Bloch ha aggiunto che il ritorno alle origini rappresentato dall'aggiornamento è anche un modo per ringraziare i giocatori: "Tornare alle origini con l'aggiornamento di nuova generazione di METRO Redux - e offrirlo gratuitamente ai fan come abbiamo fatto con Metro Exodus - ci è sembrato il modo giusto per continuare a dire grazie".
Caratteristiche tecniche dell'aggiornamento
L'aggiornamento punta a migliorare la resa dei due giochi senza modificarne lo stile grafico. Sono previsti animazioni più dettagliate, audio di qualità superiore, ambienti più ricchi, texture migliorate e un sistema di illuminazione e ombre perfezionato, con l'obiettivo di aumentare la profondità e l'atmosfera dei tunnel della metropolitana di Mosca.
Su console sarà possibile giocare a 4K nativo a 60 fps oppure a 4K upscalato fino a 120 fps, con supporto specifico per PlayStation 5, PlayStation 5 Pro e Xbox Series X e S. La versione PlayStation 5 Pro includerà inoltre il supporto al PSSR, mentre su Xbox Series X saranno disponibili TSR e funzionalità avanzate di anti-aliasing. Le piattaforme Xbox supporteranno anche l'audio spaziale, oltre alla compatibilità con Xbox Handheld e Xbox Play Anywhere. Non mancherà il supporto alle funzionalità dei controller moderni, con Adaptive Triggers su DualSense e Impulse Triggers sui controller Xbox.
Su PC, invece, METRO Redux Next-Gen offrirà la possibilità di giocare in 4K con frame rate senza limiti, oltre al supporto per DLSS e Spatial Audio. L'aggiornamento comprenderà inoltre correzioni di bug e interventi generali sulla qualità dell'esperienza su tutte le piattaforme.
Le note complete della patch saranno pubblicate in occasione del lancio delle rispettive versioni e conterranno l'elenco dettagliato degli interventi tecnici e delle funzionalità specifiche per ciascuna piattaforma.
Il tempismo dell'operazione è legato anche al prossimo capitolo della serie. L'aggiornamento offre infatti l'occasione per riscoprire le origini della storia di Artyom prima dell'arrivo di Metro 2039, nuovo episodio della saga previsto per il 4 febbraio.
Metro Redux Next-Gen sarà disponibile gratuitamente per tutti coloro che possiedono già Metro 2033 Redux e Metro Last Light Redux, seguendo quindi una formula già adottata da 4A Games con l'aggiornamento next-gen di Metro Exodus. La serie continua a essere sviluppata tra Ucraina e Malta. 4A Games ha inoltre ribadito il proprio sostegno al team che continua a lavorare in Ucraina nonostante l'invasione russa.