Metro Redux arriva anche su PlayStation 5 e Xbox Series X e S

4A Games ha annunciato Metro Redux Next-Gen , un aggiornamento gratuito dedicato a Metro 2033 Redux e Metro Last Light Redux che porterà i due capitoli della serie su hardware di ultima generazione, con una revisione completa del lato grafico e non solo. L'aggiornamento sarà disponibile su PC dal 22 ottobre , mentre le versioni per PlayStation 5 e Xbox Series X e S arriveranno il 29 ottobre. Le edizioni console giapponesi saranno invece pubblicate a novembre.

Grandi vendite

L'annuncio è stato fatto anche per sottolineare un importante traguardo commerciale per la serie, che ha superato i 50 milioni di copie vendute nel mondo. Jon Bloch, Executive Producer di 4A Games, ha commentato il risultato sottolineando il ruolo della community nel percorso della serie: "È stato un viaggio incredibile negli ultimi due decenni e non potremmo essere più orgogliosi di ciò che il team ha realizzato o più grati ai giocatori che hanno percorso questi tunnel insieme a noi".

Bloch ha aggiunto che il ritorno alle origini rappresentato dall'aggiornamento è anche un modo per ringraziare i giocatori: "Tornare alle origini con l'aggiornamento di nuova generazione di METRO Redux - e offrirlo gratuitamente ai fan come abbiamo fatto con Metro Exodus - ci è sembrato il modo giusto per continuare a dire grazie".