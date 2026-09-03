Metro 2039 ha una data di uscita e un nuovo trailer del gameplay

4A Games ha annunciato la data di uscita di Metro 2039: il nuovo capitolo della serie sarà disponibile a partire dal 4 febbraio 2027 su PC, PS5 e Xbox Series X|S, a conferma di quanto già rivelato lo scorso giugno durante l'Xbox Games Showcase.
La notizia arriva dal nuovo trailer del gameplay che il team di sviluppo ha presentato nel corso dello State of Play di oggi, ricco di sequenze esplorative caratterizzate da un alto grado di tensione e da scontri a fuoco che confermano la solidità del gunplay di Metro.
A proposito dell'evento Sony, 4A Games ha approfittato dell'occasione per mostrare Metro 2039 in azione su PS5 Pro utilizzando la modalità Prestazioni con ray tracing attivato per una resa visiva che appare effettivamente ottima.
A quanto pare i materiali pubblicati finora sono stati piuttosto convincenti, a giudicare dal fatto che il nuovo capitolo della saga è già finito nella lista dei desideri di oltre un milione di persone.
L'abbiamo provato
Come probabilmente ricorderete, abbiamo provato Metro 2039 alcune settimane fa, restando affascinati dal tentativo degli autori di realizzare un'esperienza capace di mettere insieme le due differenti anime della serie.
Durante la campagna ci si trova infatti sia a esplorare i tunnel sotterranei che alcune zone in superficie, puntando a offrire il meglio dei due mondi in concomitanza con l'introduzione di un nuovo protagonista, lo Straniero.
Proprio il personaggio che controlleremo in Metro 2039 costituisce parte del mistero della nuova avventura, che siamo curiosi di scoprire.