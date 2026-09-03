Metro 2039 ha una data di uscita e un nuovo trailer del gameplay

4A Games ha annunciato la data di uscita di Metro 2039: il nuovo capitolo della serie sarà disponibile a partire dal 4 febbraio 2027 su PC, PS5 e Xbox Series X|S, a conferma di quanto già rivelato lo scorso giugno durante l'Xbox Games Showcase.

La notizia arriva dal nuovo trailer del gameplay che il team di sviluppo ha presentato nel corso dello State of Play di oggi, ricco di sequenze esplorative caratterizzate da un alto grado di tensione e da scontri a fuoco che confermano la solidità del gunplay di Metro.

A proposito dell'evento Sony, 4A Games ha approfittato dell'occasione per mostrare Metro 2039 in azione su PS5 Pro utilizzando la modalità Prestazioni con ray tracing attivato per una resa visiva che appare effettivamente ottima.

A quanto pare i materiali pubblicati finora sono stati piuttosto convincenti, a giudicare dal fatto che il nuovo capitolo della saga è già finito nella lista dei desideri di oltre un milione di persone.