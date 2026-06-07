Il trailer di Metro 2039 dell'Xbox Games Showcase svela il mese d'uscita

Metro 2039 è stato uno dei giochi presentati in occasione dell'Xbox Games Showcase 2026. È apparso con un nuovo trailer decisamente ricco di informazioni, visto che ha mostrato per la prima volta il gameplay del gioco.

Il filmato inizia mostrando alcune ambientazioni, per poi farci entrare direttamente nell'azione, con moltissime sparatorie e momenti altamente drammatici, mentre la voce narrante, bassa e profonda, ci illustra lo scenario.

Si tratta di quasi tre minuti di sequenze catturate interamente in-game, che mostrano come l'azione e la trama si sviluppano in un futuro post-apocalittico distopico.

Registrato interamente con il motore di gioco, attraverso un mix di inquadrature in prima persona e angolazioni di ripresa personalizzate, offre ai fan un primo sguardo al Fuhrer Hunter, l'uomo che ha sommerso Metro di menzogne e propaganda per ottenere il potere assoluto.

"Tutto ciò che rende METRO, METRO, è tornato, ma qui si intuiscono anche diverse novità: dalla prima occhiata all'arma Shatun che fa fuoco in combattimento, fino a nuovi oggetti, nuove varianti di mutanti e nuovi modi per esplorare o sfruttare l'ambiente circostante."