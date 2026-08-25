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Il gameplay di Metro 2039 è stato presentato con uno spettacolare trailer

4A Games ha presentato il suo Metro 2039 con un nuovo e lungo trailer del gameplay, che ha dato modo di vedere qualcosa di più dettagliato sulle meccaniche e le nuove ambientazioni.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   25/08/2026
Una scena di Metro 2039
Metro 2039
Metro 2039
News Video Immagini

Metro 2039 è stato tra le maggiori novità presentate nel corso dell'Opening Night Live della Gamescom 2026, con un lungo trailer che ha mostrato qualcosa del gameplay e delle nuove ambientazioni di questo atteso ritorno sulle scene.

Dal trailer è emersa anche la conferma del periodo di uscita per il nuovo capitolo della serie fantascientifica, ovvero febbraio 2027, con lancio previsto su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Il team di sviluppo 4A Games è salito sul palco dell'ONL per presentare il nuovo capitolo della celebre serie di sparatutto in prima persona con elementi da gioco di ruolo e ambientazione post-apocalittica, che verrà pubblicato da Deep Silver.

Le nuove ambientazioni e scene d'azione

Presentato sul palco dal produttore esecutivo di 4A Games Jon Bloch e dal co-direttore creativo e responsabile audio Pavel Ulmer, il nuovo trailer di gameplay svela dunque ulteriori dettagli sul passato oscuro e sulla misteriosa identità di The Stranger, mentre questi ricorre a un mix di azioni furtive e combattimenti senza esclusione di colpi per infiltrarsi in una Mosca occupata dal Novoreich.

Il trailer consente di vedere qualcosa delle nuove ambientazioni di questo capitolo, dalla vita quotidiana nella stazione di Sevastopolskaya alla superficie mortalmente irradiata di Mosca, mostrando anche alcuni elementi di gameplay tra azione stealth in prima persona e scontri a fuoco.

Metro 2039 si mostra in una presentazione approfondita da parte di 4A Games Metro 2039 si mostra in una presentazione approfondita da parte di 4A Games

4A Games ha inoltre rivelato i primi dettagli della Collector's Edition di Metro 2039, disponibile in preordine entro la fine dell'anno: all'interno di questa si trova anche una replica autentica dell'elmetto spartano, segnato dalle battaglie, del misterioso Straniero.

Dopo aver visto il trailer dell'Xbox Games Showcase, vediamo dunque anche questo nuovo video del gioco che si trova già nella lista dei desideri di 1 milione di giocatori.

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