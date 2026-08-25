LEGO Skylines si mostra con un trailer pieno di colori e costruzioni alla Gamescom 2026

Il gioco è previsto per PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2 . Non è stato indicato un periodo di uscita.

In occasione dell'Opening Night Live della Gamescom 2026, sul palco di Geoff Keighley abbiamo avuto modo di vedere LEGO Skylines , il gioco gestionale nel quale dobbiamo creare una città, un mattoncino alla volta.

Il trailer di LEGO Skylines

Il trailer ci mostra le molteplici possibilità di creazione degli edifici e della città. La descrizione spiega: "Parti dai servizi essenziali, come elettricità, cibo e acqua. Poi trasforma la tua città in un luogo che i tuoi cittadini adoreranno. Costruisci case che facciano morire d'invidia i vicini. Ottimi posti di lavoro. Fantastici parchi. Negozi di ciambelle dietro ogni angolo, semplicemente perché sarebbe favoloso. Una quantità francamente assurda di edifici, decorazioni e altri elementi fantastici (elementi personalizzabili) ti permetterà di creare una città che parli davvero di te"

"LEGO Skylines ti dà il controllo completo su... Beh, tutto. Non dimenticare gli ospedali, così da mantenere i cittadini tutti interi. Servirà il grano per le ciambelle. Smaltimento rifiuti, fognature e tutto quello che serve per far funzionare la città come un orologio. Come unire tutti i pezzi dipende solo da te. Indossa l'elmetto da cantiere e dai il via libera alle tue idee più strambe. Ritocca lo stesso singolo dettaglio più volte di quante vorresti ammettere. E concediti un po' di sano divertimento fine a sé stesso. È il puro piacere di sistemare ogni singolo pezzo proprio lì dove l'avevi immaginato. Ovvero, esattamente dove deve stare."

Diteci, vi interessa? Oppure continuerete a giocare a Cities: Skylines e Cities: Skylines 2?