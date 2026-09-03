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Uncanyon è un nuovo gioco di Annapurna, dai creatori di Maquette

Allo State of Play di settembre 2026 abbiamo avuto modo di vedere in azione Uncanyon, un puzzle game d'avventura di Annapurna Interactive e Graceful Decay.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   03/09/2026
Uncanyon

Annapurna Interactive e Graceful Decay - ovvero gli autori di Maquette - hanno annunciato un nuovo gioco puzzle chiamato Uncanyon.

La data di uscita è per ora fissata per un generico 2027.

Il trailer di Uncanyon

La descrizione ufficiale recita: "Svela i segreti di Uncanyon, un mondo un tempo rigoglioso ma ormai dimenticato, incastonato nella giunzione tra realtà non parallele. Esplora terre fantastiche e rovine misteriose ricche di enigmi per trovare la chiave ed evitarne il disfacimento."

Uncanyon ci metterà al centro di ambienti mutevoli che cambieranno forma man mano che ci muoviamo al loro interno. Dovremo capire come proseguire di fase in fase, mettendo alla prova la nostra mente.

Maquette, recensione di un puzzle game che vuole solo emozionarci Maquette, recensione di un puzzle game che vuole solo emozionarci

Diteci, cosa ne pensate di questo annuncio? Vi interessa?

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