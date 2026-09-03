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Keeper per PS5 lanciato a sorpresa durante lo State of Play

In occasione dello State of Play, Double Fine ha lanciato a sorpresa l'avventura Keeper per PlayStation 5, disponibile in precedenza solo per PC e Xbox Series X e S.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   03/09/2026
Un momento di Keeper
Keeper
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Durante lo State of Play del 3 settembre 2026 c'è stato anche un lancio a sorpresa: Keeper per PlayStation 5, avventura di Double Fine in precedenza disponibile solo per PC e Xbox Series X e S. Quindi, se vi interessa, potete acquistarlo e scaricarlo da subito, per la gioia di chi ama i titoli rilassanti ed evocativi.

Keeper è il nuovo gioco di Lee Petty e Double Fine Productions. Si tratta di un'avventura insolita: non ci sono dialoghi, non ci sono parole, eppure la storia riesce comunque ad arrivare dritta al punto. Vi ritroverete su un'isola isolata, circondata da acque che sembrano non finire mai, dove un vecchio faro se ne sta lì, immobile e silenzioso, da chissà quanto tempo, con le montagne sullo sfondo a fargli da cornice. A un certo punto, senza preavviso, dei viticci si avvolgono attorno alla struttura e la risvegliano da quello che sembrava un sonno senza fine.

Da quel momento il faro comincia a muoversi, spinto da qualcosa che nemmeno lui saprebbe spiegare bene, e trova compagnia in un uccello marino davvero vivace, che gli si affianca lungo il cammino. Insieme danno forma a un rapporto insolito, quasi buffo se ci pensate: un faro e un uccello, difficile immaginare una coppia più strana. Il loro percorso li porterà ad attraversare trasformazioni continue e paesaggi che cambiano forma davanti ai vostri occhi, in territori che vanno ben oltre quello che vi aspettereste da un'avventura del genere.

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