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Crimson Desert Charting the Unknown è l'espansione del gioco di ruolo: trailer e data di uscita

Allo State of Play di settembre 2026 abbiamo avuto modo di vedere in azione la nuova espansione di Crimson Desert. Ecco cosa sappiamo su Charting the Unknown.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   03/09/2026
Crimson Desert
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Pearl Abyss ha annunciato l'espansione di Crimson Desert: Charting the Unknown. Si tratta di un nuovo contenuto che introdurrà nuove aree e meccaniche di gioco.

La data di uscita di Crimson Desert Charting the Unknown è il 15 ottobre 2026. Vediamo il trailer ufficiale mostrato durante lo State of Play.

Il trailer di Crimson Desert

Il video ci racconta che dovremo andare oltre il deserto per trovare una nuova terra. Ovviamente, ci sarà un'oscura minaccia pronta per noi da debellare. In termini di gameplay, possiamo vedere le funzionalità di creazione degli edifici e la possibilità di esplorare le aree marine.

La descrizione ufficiale recita: "Riconquista il potere e spingiti oltre: verso l'ignoto. La storia di Pywel prosegue in Crimson Desert: Charting the Unknown, mentre Kliff, Oongka e Damiane partono alla ricerca del proprio scopo e per plasmare il loro futuro."

Ora è possibile provare Crimson Desert grazie a una demo in streaming su Twitch Ora è possibile provare Crimson Desert grazie a una demo in streaming su Twitch

"Tuttavia, mentre il caos si scatena intorno a loro, ciascuno dovrà lottare per tracciare la propria strada attraverso le sfide che li attendono. Unisciti a loro in una nuova avventura e scopri quali nuove possibilità ti attendono in tutta Pywel."

Ricordiamo poi che Crimson Desert Enhanced è stato annunciato alla Gamescom 2026.

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