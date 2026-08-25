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Crimson Desert Enhanced è stato annunciato alla Gamescom 2026

Alla Gamescom 2026 abbiamo avuto modo di vedere in azione il primo trailer di Crimson Desert Enhanced. Si tratta di una versione 2.0.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   25/08/2026
Crimson Desert
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In occasione dell'Opening Night Live di Colonia, in Germania, Pearl Abyss ha svelato oggi il trailer di Crimson Desert Enhanced.

Inoltre, la compagnia ha annunciato al contempo il primo sconto del gioco su tutte le piattaforme, pari al 20%.

Il trailer di Crimson Desert Enhanced

Il filmato, della durata di un minuto, mostra le novità di Crimson Desert Enhanced: nuove scene d'intermezzo e dialoghi che rafforzano il flusso narrativo della storia, cinque nuove lingue per il doppiaggio e l'aggiunta di sottotitoli e interfaccia in arabo.

L'aggiornamento "amplia inoltre la portata globale del titolo" grazie a cinque nuove lingue per il doppiaggio - francese, tedesco, spagnolo, giapponese e portoghese (brasiliano) - insieme a sottotitoli e UI in arabo, permettendo ai fan di tutto il mondo di vivere i dialoghi e la trama dei personaggi in modo più coinvolgente che mai.

Il DLC di Crimson Desert è previsto per il 2026 e Pearl Abyss è "aperta" a dei seguiti Il DLC di Crimson Desert è previsto per il 2026 e Pearl Abyss è aperta a dei seguiti

Per festeggiare il lancio, Crimson Desert Enhanced è in offerta su ogni piattaforma per la prima volta dalla sua uscita. Fino al 9 settembre, i giocatori potranno acquistare il gioco con uno sconto del 20% su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam, Mac ed Epic Games Store. Chi possiede già Crimson Desert potrà accedere alla versione Enhanced tramite un aggiornamento gratuito.

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