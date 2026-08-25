Crimson Desert Enhanced è stato annunciato alla Gamescom 2026

Inoltre, la compagnia ha annunciato al contempo il primo sconto del gioco su tutte le piattaforme, pari al 20%.

In occasione dell'Opening Night Live di Colonia, in Germania, Pearl Abyss ha svelato oggi il trailer di Crimson Desert Enhanced .

Il trailer di Crimson Desert Enhanced

Il filmato, della durata di un minuto, mostra le novità di Crimson Desert Enhanced: nuove scene d'intermezzo e dialoghi che rafforzano il flusso narrativo della storia, cinque nuove lingue per il doppiaggio e l'aggiunta di sottotitoli e interfaccia in arabo.

L'aggiornamento "amplia inoltre la portata globale del titolo" grazie a cinque nuove lingue per il doppiaggio - francese, tedesco, spagnolo, giapponese e portoghese (brasiliano) - insieme a sottotitoli e UI in arabo, permettendo ai fan di tutto il mondo di vivere i dialoghi e la trama dei personaggi in modo più coinvolgente che mai.

Per festeggiare il lancio, Crimson Desert Enhanced è in offerta su ogni piattaforma per la prima volta dalla sua uscita. Fino al 9 settembre, i giocatori potranno acquistare il gioco con uno sconto del 20% su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam, Mac ed Epic Games Store. Chi possiede già Crimson Desert potrà accedere alla versione Enhanced tramite un aggiornamento gratuito.