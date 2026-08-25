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Resonance: A Plague Tale Legacy si è mostrato in un nuovo trailer con i Depeche Mode di sottofondo

Uno dei trailer presentati all'Opening Night Live 2026 è di Resonance: A Plague Tale Legacy, gioco che appare sempre più promettente.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   25/08/2026
La protagonista di Resonance: A Plague Tale Legacy
Resonance: A Plague Tale Legacy
Resonance: A Plague Tale Legacy
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Uno dei giochi presenti all'Opening Night Live della Gamescom 2026 è stato Resonance: A Plague Tale Legacy, che si è mostrato con un nuovo, breve trailer, in cui è apparso in na forma praticamente definitiva, tra sequenze filmate e combattimenti.

Resonance: A Plague Tale Legacy è un prequel ambientato quindici anni prima degli eventi narrati in Requiem, concepito per ampliare la mitologia della serie con una storia completamente originale. Questa volta i riflettori si allontanano dai fratelli de Rune per concentrarsi su Sophia.

Asobo Studio: il team di A Plague Tale: Requiem lavora a un nuovo gioco con Focus Entertainment Asobo Studio: il team di A Plague Tale: Requiem lavora a un nuovo gioco con Focus Entertainment

I giocatori controlleranno la futura capitana nella veste di una saccheggiatrice ancora alla ricerca di risposte sul proprio passato. L'avventura si svolgerà sull'Isola del Minotauro, un'ambientazione inedita che fungerà da sfondo a un'esperienza in cui, come anticipato dagli sviluppatori, "combattimento, mito e destino si incontrano", promettendo di offrire una nuova prospettiva sull'intero universo del gioco.

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