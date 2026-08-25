Rainbow Six Tactics è stato presentato da Ubisoft all'ONL della Gamescom 2026

Durante la presentazione dell'Opening Night Live di Geoff Keighley, Ubisoft ha presentato al mondo un nuovo gioco: Rainbow Six Tactics. Come è facile intuire, è un gioco strategico dedicato alla serie sparatutto.
Il periodo di uscita è fissato per il 2027. Il gioco era già stato segnalato un anno fa circa, tramite un report di Insider Gaming.
Il trailer di Rainbow Six Tactics
In Rainbow Six Tactics potremo controllare una serie di operatori in missioni ad alto rischio. Si tratta di un gioco con visuale isometrica che rimette al centro la strategia e l'approccio tattico, mettendo in secondo piano le nostre capacità coi grilletti.
Abbiamo la conferma che il gioco arriverà su PC, anche su Steam.
Ricordiamo che Rainbow Six Siege continua il proprio percorso.