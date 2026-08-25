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Gears of War: E-Day presenta la campagna con un trailer

Gears of War: E-Day torna protagonista alla Opening Night Live con un nuovo trailer dedicato alla campagna.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   25/08/2026
Un nemico di Gears of War
Gears of War: E-Day
Gears of War: E-Day
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Tra i protagonisti dell'Opening Night Live della Gamescom 2026 c'è anche Gears of War: E-Day. Per l'occasione, Microsoft e The Coalition hanno mostrato un nuovo trailer interamente dedicato alla storia.

Il filmato propone un mix di sequenze tratte dalla campagna principale: dalla formazione della squadra Bravo con Marcus Fenix e Dominic Santiago ad alcuni spettacolari combattimenti per arginare l'invasione dell'Orda di Locuste.

Un assaggio della campagna prima del lancio

Come saprete, Gears of War: E-Day è un prequel della serie, ambientato quattordici anni prima del primo capitolo. Il gioco permette di vivere l'orrore e la brutalità del Giorno dell'Emersione, l'evento catastrofico in cui le Locuste sono emerse dal sottosuolo del pianeta Sera, sterminando un quarto della popolazione umana in un solo giorno e dando il via a una disperata lotta per la sopravvivenza.

Gears of War: E-Day, abbiamo provato la beta multiplayer dell'esclusiva Xbox Gears of War: E-Day, abbiamo provato la beta multiplayer dell'esclusiva Xbox

Il trailer ribadisce anche la data di uscita: Gears of War: E-Day sarà disponibile su Xbox Series X|S e PC dal 6 ottobre. Il gioco sarà incluso dal lancio nel catalogo di Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass.

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