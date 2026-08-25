Nodusfall è un action cooperativo dell'Hoyoverse e ha aperto l'Opening Night Live

Il gioco d'apertura dell'Opening Night Live della Gamescom 2026 è stato Nodusfall. Si tratta di un gioco d'azione cooperativo dai valori produttivi apparentemente elevatissimi, ambientato in un mondo pieno di creature grosse e impressionanti visivamente.

Il video inizia con una sequela di scene che mostrano il mondo di gioco, tra momenti evocativi, montagne che bruciano e colossi più grandi di loro. Appaiono quindi alcune creature di varie taglie per arrivare ad alcune scene di combattimento, con personaggi armati di arco e frecce, armi da corpo a corpo e magie.

Il gameplay appare quello tradizionale di un gioco del genere, con i personaggi che collaborano per abbattare i mostri. Purtroppo non sono state fornite le piattaforme sulle quali potremo giocarci e non è stata comunicata nemmeno una data d'uscita. Vi sapremo ridire a tempo debito.