Onimusha: Way of the Sword ha una demo estesa disponibile ora, annunciata a sorpresa con un trailer

Durante il pre-show dell'Opening Night Live alla Gamescom 2026 è stata annunciata a sorpresa una nuova demo estesa di Onimusha: Way of the Sword, disponibile proprio ora a pochi giorni dall'uscita del gioco, con alcuni nuovi contenuti da provare.
L'annuncio è arrivato attraverso un nuovo trailer che ha mostrato alcuni di questi elementi che possono essere testati direttamente con questa nuova versione di prova, che giunge successivamente alla prima demo messa a disposizione già lo scorso giugno.
Dopo il trailer che presenta la storia e i personaggi e il video che ha mostrato il gioco in azione su Nintendo Switch 2, vediamo dunque anche questo trailer incentrato sull'espansione della demo, che consente di vedere qualcosa di nuovo.
Una nuova area e nuovi combattimenti nella demo
Onimusha: Way of the Sword modernizza la formula della serie classica di Capcom sia dal punto di vista tecnico che per quanto riguarda struttura e gameplay, peraltro introducendo anche una maggiore apertura dei livelli, concedendo maggiore libertà ai giocatori.
L'uscita del gioco è fissata per il 4 settembre 2026 su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, dunque manca ormai veramente poco all'arrivo del gioco sul mercato.
Nel frattempo, potete dare una nuova occhiata più approfondita con la demo estesa messa a disposizione proprio in queste ore da Capcom su tutte le piattaforme, consentendo di esplorare nuove aree di gioco e sperimentare nuovi combattimenti, in attesa della versione completa in arrivo.
La nuova demo si caratterizza per una nuova area esplorabile, l'uso dell'Issen e quello che sembra essere un duello finale particolarmente impegnativo.