The Blood of Dawnwalker, Onimusha o Orbitals? Cosa giocherete questo weekend?

L'estate sta finendo, ponderavano filosoficamente i Fratelli Righeira qualche annetto fa, ma questo significa soprattutto una cosa: i videogiochi tornano al centro dell'attenzione, con una stagione che si preannuncia veramente clamorosa. Abbandonando mare, montagna e velleità di socializzazione ci interessa soprattutto una cosa: cosa giocherete questo weekend? Siamo all'inizio di settembre e il mercato videoludico è ripartito di gran carriera con una settimana caratterizzata da uscite notevoli: d'altra parte, con il colosso GTA 6 piazzato a novembre, come abbiamo visto, editori e sviluppatori hanno fatto a gara ad allontanarsi il più possibile dal leviatano di Rockstar Games, con il risultato di concentrare le uscite tra settembre, ottobre e inizio 2027.
I primi risultati possiamo osservarli già in questi giorni, visto che questa settimana ha visto arrivare già almeno due titoli che possono puntare parecchio in alto in termini di vendite e popolarità e che si pongono come candidati ideali per questo fine settimana.
Almeno tre uscite importanti solo in questa settimana
Partiamo con The Blood of Dawnwalker, uno dei giochi che potrebbero attirare maggiormente l'attenzione: il nuovo gioco di ruolo open world di Rebel Wolves raccoglie in parte l'eredità di The Witcher 3, a cui hanno lavorato proprio i fondatori del team, per costruire però qualcosa di alquanto diverso.
Come abbiamo visto anche dalle ottime valutazioni raccolte, il titolo in questione è stato molto apprezzato per la sua capacità di costruire un mondo interessante e una storia coinvolgente, in cui le diverse scelte del giocatore hanno riflessi notevoli.
L'altro possibile modo per investire questo weekend di inizio settembre è Onimusha: Way of the Sword, che rappresenta il ritorno della storica serie di Capcom con un nuovo capitolo a distanza di diversi anni.
Il gioco richiama la struttura classica ma applicando anche evoluzioni importanti sia sul piano tecnico che sulle meccaniche di gioco, con un risultato che può risultare piacevole sia per gli appassionati di vecchia data che per i nuovi utenti: potete conoscerlo meglio nella nostra recensione di Onimusha: Way of the Sword.
Rimanendo nell'ambito delle uscite di questa settimana, il terzo candidato principale è probabilmente Orbitals, il nuovo gioco action adventure cooperativo da parte di Shapefarm e Kepler Interactive per Nintendo Switch 2.
Alcuni degli autori provengono dal team Hazelight e la questione è facilmente deducibile proprio dal concept su cui è basato il gioco: si tratta di un titolo incentrato sul multiplayer cooperativo a due giocatori, con i due protagonisti Maki e Omura che si ritrovano a prendere parte a diverse situazioni basate sulla cooperazione, ma il tutto rappresentato con uno stile anime anni 80 davvero affascinante, che potete approfondire nella nostra recensione dedicata.
Oltre a questi titoli ovviamente c'è da considerare il nostro inseparabile amico backlog, con il quale è difficile annoiarsi: solo riguardando questi ultimi giorni potrebbe essersi già ulteriormente ampliato con Metal Gear Solid Collection Vol.2, Star Wars: Zero Company e Resonance: A Plague Tale Legacy, dunque le scelte non mancano di certo.