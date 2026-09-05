The Blood of Dawnwalker, Onimusha o Orbitals? Cosa giocherete questo weekend?

L'estate sta finendo, ponderavano filosoficamente i Fratelli Righeira qualche annetto fa, ma questo significa soprattutto una cosa: i videogiochi tornano al centro dell'attenzione, con una stagione che si preannuncia veramente clamorosa. Abbandonando mare, montagna e velleità di socializzazione ci interessa soprattutto una cosa: cosa giocherete questo weekend? Siamo all'inizio di settembre e il mercato videoludico è ripartito di gran carriera con una settimana caratterizzata da uscite notevoli: d'altra parte, con il colosso GTA 6 piazzato a novembre, come abbiamo visto, editori e sviluppatori hanno fatto a gara ad allontanarsi il più possibile dal leviatano di Rockstar Games, con il risultato di concentrare le uscite tra settembre, ottobre e inizio 2027.

I primi risultati possiamo osservarli già in questi giorni, visto che questa settimana ha visto arrivare già almeno due titoli che possono puntare parecchio in alto in termini di vendite e popolarità e che si pongono come candidati ideali per questo fine settimana.