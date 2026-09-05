Elden Ring su Nintendo Switch 2 è "migliorato grazie al posticipo", per Digital Foundry

Tuttavia, emergono anche diversi elementi meno positivi , soprattutto per quanto riguarda le performance sulla console Nintendo, ma in generale il gioco si trova ora in uno stato decisamente migliore rispetto a quanto era stato mostrato diversi mesi fa, quando FromSoftware si era ritrovata praticamente costretta a rinviare il lancio su Nintendo Switch 2 per le prestazioni disastrose sulla console.

Elden Ring: Tarnished Edition è arrivato sul mercato ed è finito anche sotto la consueta lente d'ingrandimento di Digital Foundry , che analizzando in particolare la versione Nintendo Switch 2 è rimasta piuttosto convinta sotto alcuni aspetti, sostenendo che il gioco appare " migliorato grazie anche al posticipo " imposto all'uscita.

Luci e ombre, ma comunque un titolo immancabile

La nuova versione è considerata un titolo notevole comunque per una console ibrida, con una grande quantità di contenuti grazie all'inclusione anche dell'espansione Shadow of the Erdtree che lo rendono un titolo praticamente immancabile. C'è una sola modalità grafica su Nintendo Switch 2, con risoluzione dinamica che va da 720p a 1080p su TV ma si mantiene molto spesso sul valore maggiore, in maniera migliore di quanto abbiamo visto sulle console della scorsa generazione come PS4.

Elden Ring non utilizza il DLSS su Switch 2 ma adotta il sistema di upscale interno al motore do FromSoftware, in maniera simile alle altre versioni console.

La versione Switch 2 ha impostazioni grafiche simili a quelle di PS4, ma con una maggiore densità della vegetazione, maggiore distanza visiva e minori problemi di pop-in, tuttavia non risulta paragonabile in termini di ricchezza grafica alle versioni PS5, Xbox Series X e anche Series S.

Per quanto riguarda quest'ultima, la versione Nintendo Switch 2 ha risoluzione minore ma in certi casi può risultare più definita rispetto alla modalità Performance di Series S, mentre entrambe le versioni condividono le impostazioni sulla qualità delle ombre.

Tutto questo per quanto riguarda il gioco con Switch 2 collegata alla TV, mentre in modalità portatile la risoluzione dinamica scende, andando da 864p con punte più basse che arrivano a 462p e ulteriori riduzioni delle impostazioni grafiche come densità della vegetazione e gestione delle ombre.

Sul fronte delle performance, la versione Nintendo Switch 2 di Elden Ring: Tarnished Edition punta ai 40 fps ma difficilmente li raggiunge, con un mantenimento dello standard che sembra ottenibile solo quando si guarda il cielo. In ogni caso, lo standard dei 40 fps non dimostra una gestione regolare dei frame, dunque emerge una certa instabilità del frame-rate.

Nel gioco normale, Elden Ring può scendere verso i 30 fps e anche al di sotto di questo valore, mentre in portabilità i cali intorno ai 20 fps sono più frequenti, sebbene le performance risulti migliori di quelle viste su PS4 e Xbox One.

I tempi di caricamento risultano molto più veloci delle versioni per le piattaforme della scorsa generazione e leggermente più veloci della versione Xbox Series S.

Nonostante tutto, la versione Nintendo Switch 2 secondo Digital Foundry ha ottenuto grossi miglioramenti dal maggiore tempo passato nello sviluppo dopo la decisione di rimandare l'uscita ed è comunque un ottimo modo per giocare un titolo seminale in forma portatile.