Elden Ring a confronto: questo video mostra come gira su Nintendo Switch 2 rispetto a PS5

Elden Ring è finalmente arrivato con la Tarnished Edition su Nintendo Switch 2, includendo il gioco base e l'espansione. Il vantaggio di Nintendo Switch 2 è la possibilità di giocare in modalità portatile, ma a livello tecnico ci sono dei compromessi?

Il video confronto di Elden Ring

Secondo l'analisi di ElAnalistaDeBits, Elden Ring in versione Nintendo Switch 2 ha "prestazioni discrete" ma "c'è spazio per miglioramenti". Il gioco offre solo una modalità grafica, con un frame rate sbloccato che in media viaggia attorno ai 30 FPS, contro i 55-60 FPS della versione PS5.

Ci sono inoltre dei prevedibili compromessi visivi rispetto alla versione PS5, ma perlopiù si tratta della vegetazione e di pochi effetti grafici. La risoluzione è inoltre dinamica e secondo la fonte ha un impatto negativo sulla qualità grafica complessiva in alcune aree dove la risoluzione interna del gioco è troppo bassa.

In generale, ElAnalistaDeBits afferma che, pur non aspettandosi molto in termini di ottimizzazione, sperava in prestazioni migliori. Il consiglio è di giocarlo in modalità portatile.

Sappiamo infine che Elden Ring batte tutti, è già primo nella classifica eShop di Nintendo Switch 2.