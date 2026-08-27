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Elden Ring a confronto: questo video mostra come gira su Nintendo Switch 2 rispetto a PS5

Elden Ring è disponibile ora anche su Nintendo Switch 2, ma quali sono le prestazioni? Potete vedere questo video confronto di ElAnalistaDeBits per farvi un'idea.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   27/08/2026
Il protagonista di Elden Ring su Torrente contro la Sentinella dell'Albero
Elden Ring
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Elden Ring è finalmente arrivato con la Tarnished Edition su Nintendo Switch 2, includendo il gioco base e l'espansione. Il vantaggio di Nintendo Switch 2 è la possibilità di giocare in modalità portatile, ma a livello tecnico ci sono dei compromessi?

Un video di ElAnalistaDeBits ci propone un confronto, per vedere i dettagli.

Il video confronto di Elden Ring

Secondo l'analisi di ElAnalistaDeBits, Elden Ring in versione Nintendo Switch 2 ha "prestazioni discrete" ma "c'è spazio per miglioramenti". Il gioco offre solo una modalità grafica, con un frame rate sbloccato che in media viaggia attorno ai 30 FPS, contro i 55-60 FPS della versione PS5.

Ci sono inoltre dei prevedibili compromessi visivi rispetto alla versione PS5, ma perlopiù si tratta della vegetazione e di pochi effetti grafici. La risoluzione è inoltre dinamica e secondo la fonte ha un impatto negativo sulla qualità grafica complessiva in alcune aree dove la risoluzione interna del gioco è troppo bassa.

Elden Ring: Tarnished Edition, la recensione: com'è su Switch 2 Elden Ring: Tarnished Edition, la recensione: com'è su Switch 2

In generale, ElAnalistaDeBits afferma che, pur non aspettandosi molto in termini di ottimizzazione, sperava in prestazioni migliori. Il consiglio è di giocarlo in modalità portatile.

Sappiamo infine che Elden Ring batte tutti, è già primo nella classifica eShop di Nintendo Switch 2.

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