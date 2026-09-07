Se volete grattarvi la schiena con il braccio di Malenia, presto ci saranno le nuove repliche di Elden Ring

Gli appassionati di Elden Ring potranno presto aggiungere dei nuovi pezzi alla propria collezione grazie alle riproduzioni realizzate da Pure Arts. La nuova linea di mini repliche comprende quattro oggetti in scala 1:3 ispirati ad alcuni dei personaggi più riconoscibili dell'universo creato da FromSoftware, con particolare attenzione ai dettagli delle armature e degli equipaggiamenti originali.

Gli oggetti

Due dei nuovi oggetti sono dedicati a Malenia, Spada di Miquella. La prima riproduce il suo braccio protesico, con una lavorazione che replica le incisioni dorate, la corazza articolata e le finiture metalliche, completate da segni di invecchiamento pensati per richiamare le numerose battaglie affrontate dal personaggio. La riproduzione viene accompagnata da una semplice base nera.

Il braccio di Malenia

La seconda è invece una riproduzione in scala 1:3 del leggendario elmo di Malenia, caratterizzato dalle incisioni e dalla distintiva cresta alata. Anche in questo caso Pure Arts ha scelto una finitura metallica con effetti di usura, mentre il piedistallo nero permette di esporre l'oggetto separatamente.

L'elmo di Malenia

Il terzo oggetto proviene dal mondo di Elden Ring: Shadow of the Erdtree e raffigura l'elmo di Messmer l'Impalatore. Il modello riproduce i caratteristici corni affusolati e decorati, insieme alla finitura in metallo brunito che contribuisce a ricreare l'aspetto del personaggio.

L'elmo di Messmer

Completa la nuova collezione un elmo proveniente da Elden Ring Nightreign, l'elmo del Selvaggio, una reliquia della sua vita da spadaccino errante precedente allo scoppio del caos. La riproduzione mantiene le caratteristiche del modello originale, comprese le finiture metalliche e le decorazioni, aggiungendo anche il drappo di stoffa destinato a coprire il collo.

L'elmo del Wylder

Se vi interessano, trovate le quattro riproduzioni in prenotazione nel negozio ufficiale di Bandai Namco.