Elden Ring Tarnished Edition subito in Top 3 e batte anche Metal Gear, nella classifica giapponese

La testata giapponese Famitsu ha pubblicato la classifica dei videogiochi più venduti in formato fisico in Giappone, secondo le stime disponibili. La parte interessante è che ci sono varie novità, compreso Elden Ring Tarnished Edition.
Ecco tutti i dettagli.
La Top 30 dei videogiochi più venduti
Ecco la classifica dei 30 giochi più venduti in Giappone secondo Famitsu:
- [NSW] Rhythm Heaven Groove - 34.688 / 945.929
- [NS2] Elden Ring Tarnished Edition - 27.604 / Nuova
- [PS5] Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 - 12.691 / Nuova
- [NS2] Splatoon Raiders - 11.891 / 638.262
- [NSW] Tomodachi Life: Una vita da sogno - 10.883 / 1.585.656
- [NS2] Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 - 8.624 / Nuova
- [NS2] Final Fantasy 10 / 10-2 HD Remaster - 6.386 / Nuova
- [NSW] Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 - 5.590 / Nuova
- [NSW] Minecraft - 4.468 / 4.270.409
- [NSW] Captain Tsubasa 2: World Fighters - 4.384 / Nuova
- [NSW] Super Bomberman Collection - 3.870 / Nuova
- [NSW] Powerful Pro Baseball 2026-2027 - 3.867 / 209.636
- [NS2] Super Bomberman Collection - Nintendo Switch 2 Edition - 3.833 / Nuova
- [NS2] Pokemon Pokopia - 3.412 / 1.118.905
- [NSW] It Takes Two - 3.332 / 188.485
- [NS2] Brigandine Abyss - 3.271 / Nuova
- [PS5] Neptunia Unlimited - 3.136 / Nuova
- [NS2] Mario Kart World - 3.111 / 3.023.957
- [PS5] Captain Tsubasa 2: World Fighters - 2.502 / Nuova
- [PS5] Brigandine Abyss - 2.341 / Nuova
- [PS5] Beast of Reincarnation - 2.238 / 53.207
- [NSW] Ganbare Goemon Collection - 2.174 / 84.822
- [NS2] Neptunia Unlimited - 2.124 / Nuova
- [NSW] Splatoon 3 - 2.072 / 4.574.385
- [NSW] Super Smash Bros. Ultimate - 1.920 / 5.945.847
- [NSW] Animal Crossing: New Horizons - 1.720 / 8.469.366
- [NS2] Zelda: Breath of the Wild - Nintendo Switch 2 Edition - 1.691 / 91.682
- [NS2] eFootball Kick-Off - 1.606 / 73.869
- [NSW] Mario Kart 8 Deluxe - 1.500 / 6.601.568
- [NS2] Animal Crossing: New Horizons - Nintendo Switch 2 Edition - 1.440 / 148.220
A questo giro ci sono svariati titoli appena pubblicati in classifica, ovvero: Elden Ring Tarnished Edition, Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2, Final Fantasy 10 / 10-2 HD Remaster per Nintendo Switch 2, Captain Tsubasa 2: World Fighters, Super Bomberman Collection, Brigandine Abyss e Neptunia Unlimited.
In totale ci sono cinque giochi per PS5 tra i più venduti, mentre il resto si divide tra Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, come è tipico per il Giappone.