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Elden Ring Tarnished Edition subito in Top 3 e batte anche Metal Gear, nella classifica giapponese

La classifica dei giochi più venduti in Giappone include svariate novità recenti. Ecco i titoli più venduti, compreso Elden Ring Tarnished Edition.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   04/09/2026
Malenia in Elden Ring
Elden Ring
Elden Ring
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La testata giapponese Famitsu ha pubblicato la classifica dei videogiochi più venduti in formato fisico in Giappone, secondo le stime disponibili. La parte interessante è che ci sono varie novità, compreso Elden Ring Tarnished Edition.

Ecco tutti i dettagli.

La Top 30 dei videogiochi più venduti

Ecco la classifica dei 30 giochi più venduti in Giappone secondo Famitsu:

  1. [NSW] Rhythm Heaven Groove - 34.688 / 945.929
  2. [NS2] Elden Ring Tarnished Edition - 27.604 / Nuova
  3. [PS5] Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 - 12.691 / Nuova
  4. [NS2] Splatoon Raiders - 11.891 / 638.262
  5. [NSW] Tomodachi Life: Una vita da sogno - 10.883 / 1.585.656
  6. [NS2] Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 - 8.624 / Nuova
  7. [NS2] Final Fantasy 10 / 10-2 HD Remaster - 6.386 / Nuova
  8. [NSW] Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 - 5.590 / Nuova
  9. [NSW] Minecraft - 4.468 / 4.270.409
  10. [NSW] Captain Tsubasa 2: World Fighters - 4.384 / Nuova
  11. [NSW] Super Bomberman Collection - 3.870 / Nuova
  12. [NSW] Powerful Pro Baseball 2026-2027 - 3.867 / 209.636
  13. [NS2] Super Bomberman Collection - Nintendo Switch 2 Edition - 3.833 / Nuova
  14. [NS2] Pokemon Pokopia - 3.412 / 1.118.905
  15. [NSW] It Takes Two - 3.332 / 188.485
  16. [NS2] Brigandine Abyss - 3.271 / Nuova
  17. [PS5] Neptunia Unlimited - 3.136 / Nuova
  18. [NS2] Mario Kart World - 3.111 / 3.023.957
  19. [PS5] Captain Tsubasa 2: World Fighters - 2.502 / Nuova
  20. [PS5] Brigandine Abyss - 2.341 / Nuova
  21. [PS5] Beast of Reincarnation - 2.238 / 53.207
  22. [NSW] Ganbare Goemon Collection - 2.174 / 84.822
  23. [NS2] Neptunia Unlimited - 2.124 / Nuova
  24. [NSW] Splatoon 3 - 2.072 / 4.574.385
  25. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate - 1.920 / 5.945.847
  26. [NSW] Animal Crossing: New Horizons - 1.720 / 8.469.366
  27. [NS2] Zelda: Breath of the Wild - Nintendo Switch 2 Edition - 1.691 / 91.682
  28. [NS2] eFootball Kick-Off - 1.606 / 73.869
  29. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe - 1.500 / 6.601.568
  30. [NS2] Animal Crossing: New Horizons - Nintendo Switch 2 Edition - 1.440 / 148.220

A questo giro ci sono svariati titoli appena pubblicati in classifica, ovvero: Elden Ring Tarnished Edition, Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2, Final Fantasy 10 / 10-2 HD Remaster per Nintendo Switch 2, Captain Tsubasa 2: World Fighters, Super Bomberman Collection, Brigandine Abyss e Neptunia Unlimited.

Elden Ring: Tarnished Edition, la recensione: com'è su Switch 2 Elden Ring: Tarnished Edition, la recensione: com'è su Switch 2

In totale ci sono cinque giochi per PS5 tra i più venduti, mentre il resto si divide tra Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, come è tipico per il Giappone.

#Dati di Vendita #Classifica
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Elden Ring Tarnished Edition subito in Top 3 e batte anche Metal Gear, nella classifica giapponese