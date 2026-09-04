Miyazaki dice che FromSoftware evita di proporre giochi con sempre la stessa formula

Miyazaki ritiene che ci sia il rischio che i giochi diventino stantii e vuole sempre inseguire idee nuove e fresche.

Probabilmente, molti videogiocatori pensano che i videogiochi di FromSoftware si assomiglino tutti tra loro. Il capo della compagnia, Hidetaka Miyazaki, non è però d'accordo e ritiene invece che una delle regole del team sia di evitare di proporre opere sempre con la stessa formula .

Le parole di Miyazaki sulle formule di FromSoftware

In una recente intervista con The Guardian, Miyazaki ha spiegato: "Non esiste un [mantra] intenzionale in FromSoftware - 'questo è il modo in cui creiamo i nostri giochi' - perché se inizi a farlo diventa qualcosa di stantio e conservativo; ti ritrovi a dover rispettare un insieme di regole e filosofie e semplicemente smette di essere interessante: non riesci più a creare nulla di altrettanto divertente".

"Quindi sento che, almeno a livello filosofico, ciò che ha funzionato per noi è stato cercare di dare priorità a ciò che noi per primi troviamo interessante. Credo che questo abbia creato un valido filo conduttore attraverso i nostri giochi, ed è proprio su questo che ci concentriamo per [concepire] un nuovo titolo."

Dopotutto, Dark Souls, Bloodborne, Elden Ring e The Duskbloods seguono idee ben diverse, sebbene ovviamente abbiano delle similitudini in qualità di GDR d'azione.