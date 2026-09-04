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Miyazaki dice che FromSoftware evita di proporre giochi con sempre la stessa formula

Secondo il capo di FromSoftware, il team cerca di non proporre sempre la stessa formula per non rendere i giochi stantii.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   04/09/2026
The Duskblood

Probabilmente, molti videogiocatori pensano che i videogiochi di FromSoftware si assomiglino tutti tra loro. Il capo della compagnia, Hidetaka Miyazaki, non è però d'accordo e ritiene invece che una delle regole del team sia di evitare di proporre opere sempre con la stessa formula.

Miyazaki ritiene che ci sia il rischio che i giochi diventino stantii e vuole sempre inseguire idee nuove e fresche.

Le parole di Miyazaki sulle formule di FromSoftware

In una recente intervista con The Guardian, Miyazaki ha spiegato: "Non esiste un [mantra] intenzionale in FromSoftware - 'questo è il modo in cui creiamo i nostri giochi' - perché se inizi a farlo diventa qualcosa di stantio e conservativo; ti ritrovi a dover rispettare un insieme di regole e filosofie e semplicemente smette di essere interessante: non riesci più a creare nulla di altrettanto divertente".

"Quindi sento che, almeno a livello filosofico, ciò che ha funzionato per noi è stato cercare di dare priorità a ciò che noi per primi troviamo interessante. Credo che questo abbia creato un valido filo conduttore attraverso i nostri giochi, ed è proprio su questo che ci concentriamo per [concepire] un nuovo titolo."

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Dopotutto, Dark Souls, Bloodborne, Elden Ring e The Duskbloods seguono idee ben diverse, sebbene ovviamente abbiano delle similitudini in qualità di GDR d'azione.

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