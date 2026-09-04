Naughty Dog ha un paio di progetti a tema The Last of Us da mostrare, quando sarà il momento

Parlando con The Washington Post, il capo dello studio Naughty Dog, Neil Druckmann, ha infatti dichiarato che il team non ha ancora chiuso con il franchise di The Last of Us.

The Last of Us è una serie che prosegue da tredici anni: è amata e in molti attendono un nuovo capitolo. Non sappiamo cosa possiamo aspettarci, ma certamente qualcosa bolle in pentola dietro le quinte.

Le parole di Druckmann

"Non sono stato coinvolto nella definizione della direzione creativa di questa stagione [ndr, parla della serie TV], e Naughty Dog non ha avuto un ruolo creativo nella sua realizzazione. Di conseguenza, non posso esprimermi personalmente su come stia procedendo la produzione", ha spiegato Druckmann.

"Per noi è fondamentale sottolineare che, in qualità di creatrice dei giochi, Naughty Dog rimane la custode di questa IP. Anche se questo potrebbe rappresentare la fine dell'adattamento [riferendosi alla terza stagione della serie TV], non abbiamo finito con The Last of Us: ci sono un paio di progetti in cantiere di cui, quando sarà il momento opportuno, sarò davvero entusiasta di parlare."

La conferma di Druckmann non giunge del tutto inaspettata: già l'anno scorso, infatti, il responsabile dello studio aveva accennato al fatto che ci fossero ulteriori progetti in sviluppo legati al franchise di The Last of Us. Probabilmente dovremo attendere, come minimo, fino alla pubblicazione di Intergalactic: The Heretic Prophet per poter sapere di più su altri progetti del team.