Intergalactic non ha avuto un team completo fino a quando The Last of Us Online non è stato cancellato

In altre parole, Intergalactic: The Heretic Prophet non ha avuto a disposizione un ampio team fino a quando The Last of Us Online non è stato messo da parte.

In un nuovo video, il giornalista di Bloomberg Jason Schreier ha spiegato che il gioco online di Naughty Dog dedicato a The Last of Us aveva richiesto l'attenzione "della maggior parte dello studio" prima di essere cancellato nel 2023.

Le parole di Jason Schreier

Schreier spiega: "Molte persone stavano lavorando a quel gioco. Penso ci sia la convinzione diffusa che The Last of Us Online fosse solo una sorta di progetto secondario mentre la maggior parte del team lavorava su Intergalactic. No, è vero l'opposto."

"Intergalactic non ha avuto la maggior parte del personale fino a dopo la cancellazione di The Last of Us Online. Solo a quel punto la maggior parte delle persone nello studio è passata a lavorare su Intergalactic."

"Molte persone nello studio - direi la maggioranza - stavano lavorando a The Last of Us Online o ai vari remake sviluppati nel corso degli anni '20, ed è per questo che non si vede un loro gioco del tutto nuovo dal 2020."

Ricordiamo che Intergalactic: The Heretic Prophet avrebbe un periodo di uscita.