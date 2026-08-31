Le riprese di Intergalactic: The Heretic Prophet sono terminate: presto novità per l'esclusiva PS5 di Naughty Dog?

Naughty Dog ha annunciato la conclusione delle riprese in motion capture per le sequenze cinematografiche di Intergalactic: The Heretic Prophet. Un traguardo importante che conferma come il progetto sia ormai in una fase avanzata dello sviluppo.
La notizia arriva tramite un messaggio pubblicato su X, accompagnato da uno scatto con protagonista Tati Gabrielle, interprete e volto della protagonista Jordan A. Mun, in tenuta da motion capture, insieme a un piccolo omaggio a Cowboy Bebop.
Appuntamento allo State of Play di questa settimana?
"See you, Space Cowboy. Questa è la fine delle nostre ambiziose riprese cinematografiche intergalattiche! Questo cast ha spaccato! Non vediamo l'ora di mostrarvi il loro incredibile lavoro quando sarà il momento giusto!"
Quel "momento giusto" potrebbe non essere lontano. Proprio oggi Sony ha annunciato un doppio State of Play in programma questa settimana: il primo evento includerà anche "aggiornamenti e annunci da PlayStation Studios", oltre alle novità delle terze parti. Un tempismo sicuramente curioso e che potrebbe non essere affatto casuale.
L'evento infatti sarebbe cornice perfetta per mostrare nuovamente uno dei progetti più attesi dai giocatori PS5. I tempi sono anche maturi: il primo e unico trailer di Intergalactic: The Heretic Prophet risale ai The Game Awards 2024, e da allora lo studio è rimasto in silenzio.