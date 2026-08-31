Le riprese di Intergalactic: The Heretic Prophet sono terminate: presto novità per l'esclusiva PS5 di Naughty Dog?

Naughty Dog ha annunciato la conclusione delle riprese in motion capture per le sequenze cinematografiche di Intergalactic: The Heretic Prophet . Un traguardo importante che conferma come il progetto sia ormai in una fase avanzata dello sviluppo.

Appuntamento allo State of Play di questa settimana?

"See you, Space Cowboy. Questa è la fine delle nostre ambiziose riprese cinematografiche intergalattiche! Questo cast ha spaccato! Non vediamo l'ora di mostrarvi il loro incredibile lavoro quando sarà il momento giusto!"

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Quel "momento giusto" potrebbe non essere lontano. Proprio oggi Sony ha annunciato un doppio State of Play in programma questa settimana: il primo evento includerà anche "aggiornamenti e annunci da PlayStation Studios", oltre alle novità delle terze parti. Un tempismo sicuramente curioso e che potrebbe non essere affatto casuale.

L'evento infatti sarebbe cornice perfetta per mostrare nuovamente uno dei progetti più attesi dai giocatori PS5. I tempi sono anche maturi: il primo e unico trailer di Intergalactic: The Heretic Prophet risale ai The Game Awards 2024, e da allora lo studio è rimasto in silenzio.