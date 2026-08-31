Il gameplay di Stellar Blade su Nintendo Switch 2 in un video dalla Gamescom 2026

L'ultima parte del video mette in mostra il resto del repertorio di Eve, che si ritrova a dover affrontare numerosi nemici all'interno di una camera di sicurezza , cercando di eliminarli sia ricorrendo alle armi da fuoco che agli attacchi corpo a corpo.

In questo frangente la protagonista di Stellar Blade ricorre a tutta la propria agilità per schivare i colpi e aprirsi un varco tra le difese del nemico, per poi infliggergli danni con la spada fino a ottenere una spettacolare vittoria dopo un devastante attacco finale.

Nelle scene iniziali vediamo Eve mentre corre per mettersi al riparo da una serie di crolli, dopodiché si passa allo scontro con un grosso boss dall'aspetto demoniaco , equipaggiato con un paio di lance in grado di emettere fulmini e potenti attacchi elettrici.

Il gameplay di Stellar Blade su Nintendo Switch 2 è stato mostrato da Shift Up in occasione della Gamescom 2026, con un video della durata di quasi sei minuti in cui trovano posto diverse sequenze di gioco.

Una conversione particolare

Nelle scorse ore Shift Up ha rivelato risoluzione e frame rate di Stellar Blade su Nintendo Switch 2, spiegando anche quali tecnologie sono state utilizzate per fare in modo che il gioco potesse girare a 60 frame al secondo sulla console ibrida giapponese.

In pratica gli sviluppatori hanno fatto ricorso da una parte al DLSS per effettuare l'upscaling della grafica fino a raggiungere i 1080p in modalità docked e i 720p in modalità portatile; dall'altra alla FSR 3.1 per sfruttare la frame interpolation e ottenere così i sessanta fotogrammi.