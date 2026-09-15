Preordina l'edizione fisica di Stellar Blade Complete Edition per Nintendo Switch 2

Su Amazon è attualmente possibile preordinare Stellar Blade Complete Edition per Nintendo Switch 2 a 59,99 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Di seguito trovi anche la versione Steelbook: Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni dall'uscita, prevista per il 6 novembre 2026. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Mondo post-apocalittico e combo brutali
Prima di tutto, questa edizione include l'edizione fisica con il gioco completo su una scheda da 32 GB, insieme a Stellar Blade: Pacchetto espansione doppia, Stellar Blade x NieR: Automata, Stellar Blade x Goddess of Victory: Nikke. Inoltre, sono presenti innumerevoli bonus, tra cui: Tuta da lancio planetare (Capitana) per EVE, Tuta astronoma per EVE, Occhiali con mezza montatura per EVE, Orecchini Rettangolo quadruplo per EVE, Giacca da astronoma per Lily, Abbigliamento da astronomo per Adam, Set astronomia per il drone, Set morbido orsacchiotto per il drone, 2.000 ESP PA, 5.000 oro.
In questo gioco vestirai i panni di Eve in uno scenario post-apocalittico. Il sistema di combattimento è caratterizzato da combo tanto eleganti quanto brutali, mentre il background narrativo è elaborato e interessante. Puoi saperne di più leggendo la nostra recensione. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.