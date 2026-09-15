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Suyu 0.0.4 migliora le prestazioni dell’emulazione di Nintendo Switch su PC con la ricompilazione statica

L'ultima versione pubblica di Suyu introduce una modalità di ricompilazione statica che può ridurre sensibilmente il carico sulla CPU durante l'emulazione di Nintendo Switch.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   15/09/2026
Nintendo Switch decorato Zelda

Il progetto Suyu, fork dell'emulatore Yuzu per Nintendo Switch, si conclude con la versione 0.0.4, che introduce una nuova modalità denominata Recompiler. L'aggiornamento arriva mentre anche lo sviluppo di Suyu giunge al termine, ma porta con sé una modifica tecnica potenzialmente rilevante per le prestazioni dell'emulazione, soprattutto sui PC di fascia media.

Grandi progressi

La nuova funzione utilizza la ricompilazione statica ahead-of-time del codice AArch64 dei giochi Switch, convertendolo in eseguibili x86-64 nativi per PC e integrandolo con il backend HLE di Suyu. A differenza dell'approccio JIT utilizzato da emulatori come Yuzu e Ryujinx, il codice viene quindi convertito in anticipo, eliminando parte del lavoro normalmente svolto durante l'esecuzione.

Secondo l'analisi, questo approccio può ridurre il carico sulla CPU e contribuire a limitare alcuni rallentamenti legati alla compilazione degli shader. Di conseguenza, diminuiscono i requisiti del processore necessari per ottenere determinate prestazioni, con possibili vantaggi soprattutto sui sistemi di fascia media e nelle configurazioni che puntano a risoluzioni e framerate superiori.

L'emulatore di PS5 KyTyPS5 riesce a far girare il remake di Demon's Souls L'emulatore di PS5 KyTyPS5 riesce a far girare il remake di Demon’s Souls

Il termine "nativo" va tuttavia interpretato con cautela. La modalità Recompiler non trasforma i giochi Switch in applicazioni PC completamente native: il sistema operativo della console e le API grafiche richiedono comunque livelli di traduzione propri dell'emulazione. Il vantaggio consiste quindi soprattutto nella riduzione dell'overhead associato alla traduzione del codice della CPU.

I miglioramenti potrebbero risultare particolarmente evidenti nei giochi open world e nei titoli più pesanti dal punto di vista computazionale. Tra gli esempi citati figurano The Legend of Zelda: Breath of the Wild, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e la serie Xenoblade Chronicles.

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