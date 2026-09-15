I giochi PS4 e PS5 di PlayStation Plus Extra e Premium di settembre sono disponibili

Sono disponibili i nuovi giochi per PS4 e PS5 di settembre inclusi nel catalogo riservato agli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium, che quindi da ora possono giocarli senza costi aggiuntivi.
La line‑up di questo mese è forse meno entusiasmante rispetto ai mesi precedenti, ma non mancano comunque delle aggiunte interessanti. I fan del wrestling potranno darsele di santa ragione in WWE 2K26, mentre RuneScape: Dragonwilds potrebbe rivelarsi l'esperienza perfetta per chi cerca un survival cooperativo ambientato in un mondo fantasy. Lato Premium troviamo invece Metro Redus e Mega Man X Command Mission.
Tutte le novità di questo mese
Prima di elencare tutti i titoli in arrivo, ricordiamo che i giochi disponibili per gli abbonati a PS Plus Extra e Premium rimangono in catalogo solo per un periodo limitato di tempo variabile, al contrario dei giochi mensili del tier Essential (ecco quelli di questo mese) che resteranno accessibili per sempre fintanto che avrete una sottoscrizione attiva.
PlayStation Plus Extra:
- RuneScape: Dragonwilds - PS5
- WWE 2K26 - PS5
- Ball x Pit - PS5
- Date Everything! - PS5
- Slitterhead - PS5, PS4
- Ninja Gaiden: Ragebound - PS5, PS4
- Dungeons of Hinterberg - PS5, PS4
- Sniper Elite: Resistance - PS5, PS4
PlayStation Plus Premium:
- Mega Man X Command Mission - PS5, PS4
- Metro Redux - PS4
Avete in programma di giocare a una o più delle novità di settembre del catalogo di Extra e Premium o trovate la line-up di questo poco interessante? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.