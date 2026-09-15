0

I giochi PS4 e PS5 di PlayStation Plus Extra e Premium di settembre sono disponibili

Il catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium oggi si allarga grazie ai nuovi giochi PS4 e PS5 di settembre, tra cui WWE 2K26 e RuneScape: Dragonwilds.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   15/09/2026
CM Punk in WWE 2K26
WWE 2K26
WWE 2K26
Articoli News Video Immagini

Sono disponibili i nuovi giochi per PS4 e PS5 di settembre inclusi nel catalogo riservato agli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium, che quindi da ora possono giocarli senza costi aggiuntivi.

La line‑up di questo mese è forse meno entusiasmante rispetto ai mesi precedenti, ma non mancano comunque delle aggiunte interessanti. I fan del wrestling potranno darsele di santa ragione in WWE 2K26, mentre RuneScape: Dragonwilds potrebbe rivelarsi l'esperienza perfetta per chi cerca un survival cooperativo ambientato in un mondo fantasy. Lato Premium troviamo invece Metro Redus e Mega Man X Command Mission.

Tutte le novità di questo mese

Prima di elencare tutti i titoli in arrivo, ricordiamo che i giochi disponibili per gli abbonati a PS Plus Extra e Premium rimangono in catalogo solo per un periodo limitato di tempo variabile, al contrario dei giochi mensili del tier Essential (ecco quelli di questo mese) che resteranno accessibili per sempre fintanto che avrete una sottoscrizione attiva.

PlayStation Plus Extra:

  • RuneScape: Dragonwilds - PS5
  • WWE 2K26 - PS5
  • Ball x Pit - PS5
  • Date Everything! - PS5
  • Slitterhead - PS5, PS4
  • Ninja Gaiden: Ragebound - PS5, PS4
  • Dungeons of Hinterberg - PS5, PS4
  • Sniper Elite: Resistance - PS5, PS4
Cosa sappiamo di PHYSINT e perché il nuovo gioco di Kojima ha cambiato casa Cosa sappiamo di PHYSINT e perché il nuovo gioco di Kojima ha cambiato casa

PlayStation Plus Premium:

  • Mega Man X Command Mission - PS5, PS4
  • Metro Redux - PS4

    • Avete in programma di giocare a una o più delle novità di settembre del catalogo di Extra e Premium o trovate la line-up di questo poco interessante? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.

Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
I giochi PS4 e PS5 di PlayStation Plus Extra e Premium di settembre sono disponibili