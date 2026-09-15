macOS 27 Golden Gate è disponibile: scopriamo funzioni e novità in Italia

Apple ha ufficialmente distribuito le nuove versioni iOS 27, iPadOS 27 e macOS 27 Golden Gate . Se le funzioni di Siri AI non saranno inizialmente disponibili in Europa su iOS, iPadOS e watchOS, su dispositivi Mac è invece possibile usufruire di alcune novità, seppur solo in inglese . Di seguito riepiloghiamo le principali novità; come sempre, l'articolo è in aggiornamento, quindi potremmo aggiungere ulteriori informazioni successivamente.

Infine, è possibile personalizzare la voce di Siri regolandone anche espressività e velocità . Questa opzione, tuttavia, è esclusivamente disponibile sui modelli Mac con chip M3 e successivi e almeno 12 GB di memoria unificata.

Partiamo dalla novità più interessante: Siri AI sfrutta la potenza di Apple Intelligence per aiutare l'utente nelle attività quotidiane . Specifichiamo ancora una volta che, almeno per il momento, è disponibile solo in inglese e potrebbero essere previsti dei limiti di utilizzo. Prima di tutto, è possibile conversare con l'assistente come se fosse un vero e proprio chatbot . Inoltre, quando cercate qualcosa con Spotlight, potete avere "Chiedi a Siri" come opzione principale.

Anche la modifica delle foto è stata migliorata: adesso è possibile modificare la composizione con la Reinquadratura spaziale , oltre a poter allargare il campo con lo strumento Estendi. Infine, potete rimuovere oggetti ancora più grandi con lo strumento Ripulisci. Tuttavia, potrebbero essere previsti limiti di utilizzo.

Con l'app Password, invece, potrete scoprire se le password scelte sono deboli o compromesse e l'app le modificherà per voi. Specifichiamo che quest'ultima novità sarà disponibile prossimamente con un aggiornamento.

Inoltre, i genitori possono impostare limiti di tempo per diverse app come Giochi e Social ; con la funzione Orari è anche possibile scegliere quali app autorizzare in base a ora e giorno della settimana, per una maggiore personalizzazione.

Apple ha prestato attenzione anche ai minori e alla loro sicurezza, grazie a nuove funzioni pensate per proteggerli ulteriormente quando sono online . Prima di tutto, è stata introdotta la funzione "Chiedi di navigare", quindi i bambini dovranno chiedere il permesso per accedere a nuovi siti web . I genitori potranno controllare la richiesta direttamente in Messaggi.

Design e prestazioni

Come per iOS 27, Apple ha apportato una serie di miglioramenti legati all'interfaccia. Il design Liquid Glass è ancora presente, ma la leggibilità è migliorata grazie a una rifrazione più uniforme e a un contrasto migliore. Cambiano anche le barre degli strumenti, ora più omogenee, le barre laterali edge-to-edge e le finestre, dalle forme ottimizzate. Inoltre, è stato introdotto un nuovo cursore che vi permetterà di regolare ulteriormente l'aspetto del Liquid Glass.

macOS Golden Gate

Modifiche importanti riguardano anche le prestazioni: adesso i trasferimenti via AirDrop, la gestione e lo scambio di file in rete e il caricamento della pagina inziale di Safari sono ancora più veloci. Ciò si traduce in un'esperienza ancora più fluida.

Infine, l'app Mail sposta in alto i risultati più importanti, quindi potrete trovare subito ciò che vi serve.

Ecco di seguito altre novità: