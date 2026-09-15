macOS 27 Golden Gate è disponibile: scopriamo funzioni e novità in Italia

Apple ha ufficialmente distribuito le nuove versioni iOS 27, iPadOS 27 e macOS 27 Golden Gate. Se le funzioni di Siri AI non saranno inizialmente disponibili in Europa su iOS, iPadOS e watchOS, su dispositivi Mac è invece possibile usufruire di alcune novità, seppur solo in inglese. Di seguito riepiloghiamo le principali novità; come sempre, l'articolo è in aggiornamento, quindi potremmo aggiungere ulteriori informazioni successivamente.
Siri AI
Partiamo dalla novità più interessante: Siri AI sfrutta la potenza di Apple Intelligence per aiutare l'utente nelle attività quotidiane. Specifichiamo ancora una volta che, almeno per il momento, è disponibile solo in inglese e potrebbero essere previsti dei limiti di utilizzo. Prima di tutto, è possibile conversare con l'assistente come se fosse un vero e proprio chatbot. Inoltre, quando cercate qualcosa con Spotlight, potete avere "Chiedi a Siri" come opzione principale.
L'assistente IA capisce il vostro contesto personale, quindi basterà chiederle di trovare cose molto specifiche, che si tratti di una foto scattata molti anni prima o di recuperare un'email vecchissima risalente a tanti anni fa. Siri AI può anche interagire con app come Messaggi, Musica e Promemoria, ad esempio per correggere subito un messaggio appena inviato o per aggiungere una nuova canzone alla playlist per la palestra.
Anche l'intelligenza visiva gioca un ruolo cruciale. Potete, ad esempio, fare uno screenshot di un'immagine o di un PFD e chiedere a Siri di fare una ricerca per trovare risposte specifiche. Può, inoltre, creare una bozza da zero o aiutarvi a strutturare il testo, anche in questo caso descrivendo semplicemente le modifiche desiderate.
Infine, è possibile personalizzare la voce di Siri regolandone anche espressività e velocità. Questa opzione, tuttavia, è esclusivamente disponibile sui modelli Mac con chip M3 e successivi e almeno 12 GB di memoria unificata.
Nuove funzioni
Safari introduce la funzione "Avvisami": potrà infatti tenere d'occhio le vostre pagine preferite e avvisarvi in caso di modifiche, che si tratti di variazioni di prezzo o della disponibilità di un prodotto.
Con l'app Password, invece, potrete scoprire se le password scelte sono deboli o compromesse e l'app le modificherà per voi. Specifichiamo che quest'ultima novità sarà disponibile prossimamente con un aggiornamento.
Se invece preferite automatizzare anche le attività quotidiane, basterà descrivere ciò che vi serve: Comandi Rapidi metterà insieme le azioni necessarie da più app, in modo da velocizzare il processo. Anche in questo caso potrebbero esserci limitazioni, però.
Anche la modifica delle foto è stata migliorata: adesso è possibile modificare la composizione con la Reinquadratura spaziale, oltre a poter allargare il campo con lo strumento Estendi. Infine, potete rimuovere oggetti ancora più grandi con lo strumento Ripulisci. Tuttavia, potrebbero essere previsti limiti di utilizzo.
E a proposito di contenuti: con Image Playground potrete creare immagini di ogni tipo, incluso il fotorealismo. Basterà semplicemente trasformare le immagini con una descrizione.
Sicurezza e tutela dei minori
Apple ha prestato attenzione anche ai minori e alla loro sicurezza, grazie a nuove funzioni pensate per proteggerli ulteriormente quando sono online. Prima di tutto, è stata introdotta la funzione "Chiedi di navigare", quindi i bambini dovranno chiedere il permesso per accedere a nuovi siti web. I genitori potranno controllare la richiesta direttamente in Messaggi.
"Sicurezza delle comunicazioni", invece, blocca potenziali contenuti dannosi in app come Messaggi o FaceTime. In poche parole, interviene prima che l'utente possa vedere sangue, scene violente in immagini o video condivisi o immagini di nudo.
Inoltre, i genitori possono impostare limiti di tempo per diverse app come Giochi e Social; con la funzione Orari è anche possibile scegliere quali app autorizzare in base a ora e giorno della settimana, per una maggiore personalizzazione.
Design e prestazioni
Come per iOS 27, Apple ha apportato una serie di miglioramenti legati all'interfaccia. Il design Liquid Glass è ancora presente, ma la leggibilità è migliorata grazie a una rifrazione più uniforme e a un contrasto migliore. Cambiano anche le barre degli strumenti, ora più omogenee, le barre laterali edge-to-edge e le finestre, dalle forme ottimizzate. Inoltre, è stato introdotto un nuovo cursore che vi permetterà di regolare ulteriormente l'aspetto del Liquid Glass.
Modifiche importanti riguardano anche le prestazioni: adesso i trasferimenti via AirDrop, la gestione e lo scambio di file in rete e il caricamento della pagina inziale di Safari sono ancora più veloci. Ciò si traduce in un'esperienza ancora più fluida.
Infine, l'app Mail sposta in alto i risultati più importanti, quindi potrete trovare subito ciò che vi serve.
Ecco di seguito altre novità:
- Compatibilità con i monitor ultrawide
- Condivisione di foto alla massima risoluzione su iCloud
- Miglioramenti di Flyover in Mappe
- Esperienza ottimizzata per i podcast video su Mac
Quali Mac sono compatibili con macOS 27 Golden Gate?
Ecco di seguito tutti i Mac compatibili:
- MacBook Neo (2026)
- MacBook Air con Apple silicon (2020 in poi)
- MacBook Pro con Apple silicon (2020 in poi)
- iMac con Apple silicon (2021 in poi)
- Mac mini con Apple silicon (2020 in poi)
- Mac Studio con Apple silicon (2022 in poi)
- Mac Pro con Apple silicon (2023 in poi)
Come anticipato prima, Apple Intelligence e Siri AI saranno disponibili precisamente su modelli MacBook Neo (A18 Pro) e Mac con chip M1 e successivi. Le funzioni più avanzate basate sull'elaborazione in locale richiedono almeno un Mac con M3 e 12 GB di memoria. Nel frattempo, potete scoprire tutte le novità di iOS 27 nel nostro articolo dedicato. In quel caso, purtroppo, le funzionalità di Siri AI non sono disponibili, almeno inizialmente. Come sempre, fateci sapere che ne pensate nei commenti qui sotto.